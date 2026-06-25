Trapani, incidente in via Conte Agostino Pepoli: scontro tra uno scooter e un'auto

25/06/2026 15:51:00

Incidente stradale intorno alle 13 di oggi, 25 Giugno 2026, in via Conte Agostino Pepoli, a Trapani, all'altezza del bar Gattopardo.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e una station wagon. L'impatto è avvenuto lungo una delle arterie più trafficate della città, particolarmente frequentata nelle ore centrali della giornata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nell'incidente. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e regolare la viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.



