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Cronaca

» Incidenti
25/06/2026 09:10:00

Marsala, uomo investito in Corso Calatafimi: è gravissimo

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Grave incidente stradale ieri sera, 24 giugno, a Marsala. Un uomo di 84 anni è stato investito intorno alle 21 in Corso Calatafimi, all'altezza del distributore Esso. L'anziano è stato soccorso in condizioni disperate e si trova ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, dove i medici mantengono la prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite molto gravi.

 

Secondo una prima ricostruzione, l'84enne stava attraversando la carreggiata per rientrare a casa dopo aver parcheggiato la propria auto quando è stato travolto da una Kia Sportage bianca. Nell'impatto l'uomo ha battuto violentemente la testa sul cofano del veicolo, per poi finire sull'asfalto.

 

L'anziano è rimasto a terra per diversi minuti, perdendo molto sangue, mentre i presenti hanno cercato di prestargli i primi aiuti in attesa dell'arrivo del personale del 118. Il conducente della Kia si è fermato immediatamente sul luogo dell'incidente ed è rimasto a disposizione delle autorità.

 

Momenti di forte tensione si sono registrati poco dopo l'investimento, quando sul posto è arrivato il nipote dell'anziano, protagonista di alcune escandescenze che hanno ulteriormente complicato la gestione della situazione.

 

A rendere ancora più difficile l'intervento è stato il ritardo nell'arrivo delle forze dell'ordine. In quel momento, infatti, le pattuglie della Polizia Municipale erano impegnate nella gestione della viabilità sul lungomare in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, copatrono di Marsala. Sul posto, almeno nei primi minuti, non erano disponibili neppure pattuglie di Carabinieri o Polizia di Stato, e sono stati alcuni cittadini a regolare il traffico per evitare ulteriori pericoli fino all'arrivo degli agenti.

 

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'investimento. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio vi sono una possibile distrazione del conducente oppure dell'anziano, che, secondo quanto emerge, ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali dopo avere parcheggiato la propria auto.

 

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.

 









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