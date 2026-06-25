Marsala: in vicolo Calipso non c'è l'asfalto e la luce

25/06/2026 08:13:00

Vicolo Calipso, una strada comunale di Marsala mai asfaltata e mai illuminata. Secondo quanto riferisce un residente e lettore di tp24, il vicolo che è una traversa della via Favorita, dove vivono diverse famiglie, non è stato mai asfaltato ed è ancora oggi privo di illuminazione pubblica, nonostante sia abitato stabilmente.

“Qui vivono quattro famiglie”

A lanciare l'appello è un residente che evidenzia come lungo la strada abitino lui e altre tre famiglie. La richiesta è quella di un intervento da parte dell'amministrazione comunale per porre fine a una situazione che si trascina da anni.

“È una strada comunale mai asfaltata e senza illuminazione pubblica – racconta –. Credo sia una delle poche, se non l'unica, rimasta in queste condizioni a Marsala”.

L'appello alla nuova amministrazione

I residenti confidano che la nuova amministrazione comunale possa inserire il vicolo tra le priorità degli interventi di manutenzione urbana.

Secondo chi vive nella zona, la sistemazione della strada e l'installazione dell'illuminazione rappresenterebbero non solo un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ma anche un segnale concreto di attenzione verso le aree periferiche della città.

La segnalazione richiama l'attenzione sulle condizioni delle infrastrutture comunali e sulla necessità di verificare eventuali situazioni analoghe presenti nel territorio marsalese, dove alcune strade attendono ancora opere di urbanizzazione essenziali.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



