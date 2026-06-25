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» Dai Comuni
25/06/2026 16:32:00

Tonnarella, si intensificano i controlli della Polizia Municipale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/tonnarella-si-intensificano-i-controlli-della-polizia-municipale-450.jpg

Moto pattuglie della Polizia Municipale sono in servizio in questi giorni nel lungomare Fata Morgana per controlli alla circolazione ed alla sosta veicolare a seguito dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione della viabilità nello stesso  lungomare di Tonnarella e della contestuale attivazione del servizio di trasporto pubblico estivo.

 

In particolare nella zona di Tonnarella è attivo il servizio di "Circolare bus continuativa" con tre minibus  elettrici ed uno convenzionale ai quali si aggiunge un quinto mezzo nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Tale servizio è in vigore dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. I mezzi del servizio di trasporto pubblico (e gratuito) percorrono il lungomare Fata Morgana nelle due direzioni di marcia nella corsia dedicata esclusivamente a tale servizio con divieto di sosta e transito nella corsia degli altri mezzi. Transito e parcheggio sono invece consentiti dalle ore 20 per le ore serali e notturne. Appositi spazi per il carico/scarico merci, per la sosta per ciclomotori e mezzi di disabili sono previsti all'altezza dei lidi e degli slarghi lato mare. In tali tratti si interrompe la funzione della pista ciclabile.  

 

Il bilancio dei controlli di questi giorni è comunque positivo: ad eccezione di alcune sanzioni per soste irregolari e guida senza casco di un ciclomotore, automobilisti e centauri rispettano la nuova regolamentazione e non si registrano intoppi alla nuova circolazione veicolare.
 

I controlli dedicati con moto pattuglie della Polizia Municipale proseguono in maniera costante anche per il rispetto dei limiti di velocità.
 









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