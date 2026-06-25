Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
25/06/2026 12:15:00

Mazara, Borgo Blu a ExpoAID 2026, Quinci: “Quando l’inclusione produce lavoro, cambia la città"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782380154-0-mazara-borgo-blu-a-expoaid-2026-quinci-quando-l-inclusione-produce-lavoro-cambia-la-citta.jpg

La cooperativa sociale Borgo Blu parteciperà a ExpoAID 2026, la manifestazione nazionale dedicata alla disabilità, all’autonomia e alla valorizzazione delle persone, in programma a Rimini dal 25 al 27 giugno.

Una presenza che il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, definisce motivo di orgoglio per l’intera comunità.

 

“L’inclusione funziona quando diventa lavoro”

Commentando la partecipazione della cooperativa all’evento nazionale, Quinci sottolinea il valore concreto dei percorsi di inclusione.

“La presenza di Borgo Blu a ExpoAID racconta qualcosa di importante: l’inclusione funziona quando smette di essere soltanto un principio e diventa lavoro, competenza, produzione e vita quotidiana”, afferma il sindaco.

Dai biscotti alla passata di pomodoro

A Rimini la cooperativa presenterà il proprio biscottificio artigianale e il progetto dedicato alla produzione di passata di pomodoro, attività che coinvolgono direttamente persone impegnate in percorsi di crescita e autonomia.

Secondo Quinci, dietro questi prodotti c’è molto più di una semplice attività economica: ci sono famiglie che vedono aprirsi nuove opportunità, operatori che trasformano l’assistenza in percorsi concreti e giovani che costruiscono il proprio futuro attraverso il lavoro.

Un riconoscimento nazionale

L’invito ricevuto dal Ministero per le Disabilità rappresenta, secondo il primo cittadino, un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla cooperativa mazarese.

“È un attestato del percorso fatto finora, ma anche una responsabilità. Significa dimostrare che da una realtà territoriale come Mazara può nascere un modello credibile e capace di essere un esempio per tutto il Paese”, evidenzia Quinci.

Il ringraziamento a operatori e famiglie

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare a Piero Titone, agli operatori, ai ragazzi e alle famiglie coinvolte nel progetto.

“La loro esperienza ci ricorda che una comunità non si misura soltanto dalle opere che realizza, ma anche dalle opportunità che riesce a offrire alle persone. Quando queste opportunità si trasformano in lavoro, autonomia e qualità della vita, non siamo davanti soltanto a un progetto sociale, ma a un pezzo del futuro della città”, conclude Quinci.









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...