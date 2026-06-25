Trapani, Luglio Musicale: entra nel vivo la stagione "Verbi d'Amore"

25/06/2026 13:11:00

L'estate del Luglio Musicale Trapanese è pronta a entrare nel vivo. Mentre prosegue la campagna abbonamenti per la 78ª stagione, l'Ente presenta il cuore del cartellone estivo, con opere liriche, concerti, danza e produzioni contemporanee che, da luglio a dicembre, trasformeranno Trapani in uno dei principali palcoscenici culturali della Sicilia occidentale.

La stagione, intitolata "Verbi d'Amore", non è soltanto uno slogan.

È il filo conduttore scelto dal direttore artistico Walter Roccaro per legare ventuno appuntamenti tra generi e linguaggi diversi. Ogni spettacolo è associato a un verbo capace di sintetizzarne il significato: dall'amore per la libertà del Nabucco alla passione tragica dei Capuleti e Montecchi, fino alla leggerezza dell'Elisir d'Amore e alle nuove opere contemporanee che debutteranno in autunno.

Un progetto che conferma la trasformazione intrapresa negli ultimi anni dal Luglio Musicale, sempre più orientato ad affiancare al grande repertorio operistico nuove produzioni, prime assolute e contaminazioni tra musica, teatro e arti performative.

L'opera torna protagonista a Villa Margherita

Il primo grande appuntamento sarà quello con il ciclo "Passione Lirica", che porterà sul palcoscenico del Teatro Giuseppe Di Stefano, all'interno di Villa Margherita, tre grandi titoli del repertorio italiano.

Ad aprire la stagione sarà il Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena il 12 e il 14 luglio con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Giovanni Di Stefano. Seguiranno I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, il 21 e 23 luglio, affidati alla regia di Massimo Pizzi Gasparon e alla direzione di Pietro Borgonovo. A interpretare i ruoli saranno i vincitori del XXI Concorso Internazionale "Giuseppe Di Stefano", iniziativa che ogni anno porta a Trapani giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Il ciclo si chiuderà il 30 luglio e il 1° agosto con L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, ancora con la regia di Pizzi Gasparon e la direzione di Bruno Cinquegrani.

A completare il programma estivo di Villa Margherita ci saranno anche due concerti fuori abbonamento. Il 22 agosto Lidia Schillaci proporrà una rilettura pop-sinfonica dei grandi cantautori italiani, mentre il giorno successivo Gianluca Guidi e l'Arco Big Band Orchestra renderanno omaggio a Lelio Luttazzi.

Il Chiostro San Domenico tra musica, danza e sperimentazione

Se Villa Margherita rappresenta la tradizione operistica, il Chiostro San Domenico sarà invece il luogo della contaminazione tra linguaggi.

Il ciclo "Abbraccio del Chiostro", in programma dal 9 agosto al 12 settembre, attraverserà repertori molto diversi: dal Signum Saxophone Quartet al pianista Luca Ciammarughi con una serata dedicata a David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince, fino al violoncellista Giovanni Sollima, tra i musicisti italiani più conosciuti sulla scena internazionale.

Tra gli appuntamenti più originali spicca quello del Food Ensemble, che trasformerà i rumori della preparazione del cibo in una performance di musica elettronica, seguita da una degustazione aperta al pubblico. Una proposta che testimonia la volontà del Luglio Musicale di dialogare anche con forme artistiche contemporanee e con un pubblico nuovo.

Il cartellone del Chiostro ospiterà inoltre il quartetto vocale Faraualla, l'Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori e, in chiusura, la MoNo Dance Company con "Romeo è Giulietta", rilettura contemporanea del capolavoro shakespeariano attraverso il tema dell'identità di genere.

Le nuove opere italiane

La stagione proseguirà in autunno con "Cuore Contemporaneo", dedicato alle nuove opere da camera firmate da compositori italiani, tra cui Orazio Sciortino, Carlo Galante, Francesco Filidei, Salvatore Sciarrino e Diana Buscemi.

Una scelta che conferma la vocazione produttiva del Luglio Musicale.

Nato nel 1948, l'Ente è una delle istituzioni musicali più antiche della Sicilia e negli ultimi anni ha investito sempre più sulla produzione di nuovi titoli e sulla valorizzazione della musica contemporanea, mantenendo al tempo stesso un forte legame con il repertorio operistico tradizionale.

La stagione si concluderà a dicembre con il ciclo "Incanto d'Inverno", che porterà a Trapani interpreti di rilievo internazionale come Michele Campanella, Monica Leone e Bruno Canino, oltre ai tradizionali concerti di Natale e di Capodanno.

Per il Luglio Musicale si tratta di una stagione che punta a consolidare il ruolo di Trapani nel panorama culturale nazionale, facendo convivere grandi classici, nuove produzioni e spettacoli capaci di coinvolgere pubblici differenti.

Una sfida che guarda non solo agli appassionati d'opera, ma anche a chi vede nella cultura un elemento di attrazione e crescita per l'intero territorio.



