Trapani, alla Libreria del Corso la mostra fotografica “Scatto 2026”

25/06/2026 11:03:00

Si inaugura giovedì 25 giugno, alle 19.30, alla Libreria del Corso di Trapani, la mostra fotografica “Scatto 2026”.

L’esposizione raccoglie i lavori dei corsisti del corso di fotografia 2026 del Gruppo Scatto dell’associazione “I Colori della Vita”.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio, negli orari di apertura della libreria, in Corso Vittorio Emanuele 61.

In mostra ci saranno gli scatti di Salvatore Basiricò, Vita Bosco, Ranieri Candura, Antonino Di Via, Francesco Genovese, Giacomo Giuffrè, Alessia Laurino, Giovanna Radosti e Luigi Torretta.

“Scatto 2026” arriva alla diciottesima edizione e conferma il lavoro portato avanti dal Gruppo Scatto nella formazione e nella promozione della cultura fotografica a Trapani.

L’iniziativa ha il patrocinio di Unione Maestranze, Cpia Trapani e Uisp Comitato di Trapani. La mostra ha inoltre il riconoscimento della Fiaf, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Sostengono l’evento Fotogrammi, Gattopardo Cafè e pizzeria Aleci. Media partner Radio 102.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.icoloridellavitatp.it.



