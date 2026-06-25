Premio Ambrosoli, riconoscimento al trapanese Fulvio Manno: “Manager pubblico che ha difeso trasparenza e legalità”

25/06/2026 12:00:00

C’è anche un trapanese tra i premiati della dodicesima edizione del Premio Giorgio Ambrosoli. Fulvio Manno, professionista e manager pubblico, ha ricevuto una menzione speciale per il suo impegno nella gestione della cosa pubblica, nella trasparenza amministrativa e nella difesa delle risorse collettive da pressioni e condizionamenti.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta al Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il Premio Giorgio Ambrosoli è dedicato a figure che, spesso lontano dai riflettori, hanno tutelato la legge, lo Stato di diritto e l’interesse pubblico in contesti difficili, segnati da pressioni, intimidazioni o pericoli.

Nel profilo dedicato a Fulvio Manno, il Premio sottolinea il valore del suo operato in un territorio “storicamente segnato da una pervasiva presenza mafiosa e da complesse reti di connivenza”.

“Manno - si legge nella motivazione - ha interpretato il proprio ruolo istituzionale con assoluta disciplina e integrità”.

Il riconoscimento evidenzia in particolare l’azione svolta “alla massima trasparenza nella gestione degli appalti e delle risorse pubbliche”, con la capacità di bloccare “i tentativi di condizionamento criminale”, respingendo pressioni esterne e difendendo “il patrimonio della comunità dal cancro della corruzione”.

Per il Premio Giorgio Ambrosoli, la figura di Fulvio Manno rappresenta “l’essenza dello Stato che non arretra”, offrendo “un esempio straordinario di etica del dovere all’interno delle istituzioni locali”.

Quella di Manno è una delle menzioni speciali assegnate quest’anno. In questa edizione il Premio ha riservato particolare attenzione anche alla Sicilia, con riconoscimenti alla memoria di Giuseppe Fava, fondatore de “I Siciliani”, a Michela Buscemi e Vita Rugnetta, donne simbolo della ribellione civile alla mafia durante il Maxiprocesso, e appunto a Fulvio Manno per il suo impegno nella pubblica amministrazione.

In totale sono stati assegnati riconoscimenti a quindici “esempi invisibili” provenienti dal mondo delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle imprese, delle professioni, del Terzo Settore, dei media, della magistratura, della scuola e della pubblica amministrazione.



