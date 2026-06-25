Marsala, “The British Sicilian Affair”: convegno alle Cantine Pellegrino

25/06/2026 08:59:00

Sabato 27 giugno 2026, alle 16.30, le Cantine Storiche Pellegrino ospiteranno un incontro di approfondimento dedicato alle relazioni storiche tra la Sicilia e la Gran Bretagna e al ruolo che questi legami hanno avuto nella crescita economica e culturale del territorio. L’appuntamento si terrà nelle Cantine Storiche Pellegrino, presso il Lungomare Battaglia delle Egadi 10, a Marsala.

La Sicilia e gli inglesi

Il convegno metterà al centro alcune pagine importanti della storia marsalese: l’eredità delle famiglie britanniche, i rapporti commerciali legati al vino Marsala, il ruolo degli archivi storici e la presenza inglese nel Mediterraneo.

Non si tratta solo di una vicenda enologica. La storia del Marsala è anche storia di porti, rotte, investimenti, relazioni diplomatiche e trasformazioni economiche.

Tra Settecento e Ottocento, la presenza britannica contribuì a modificare il profilo produttivo e commerciale della città. Marsala divenne un punto di riferimento per traffici, imprese e scambi che collegavano la Sicilia al resto d’Europa.

L’Archivio Ingham-Whitaker

Uno dei temi centrali dell’incontro sarà l’Archivio Ingham-Whitaker, custodito nelle Cantine Pellegrino.

È una raccolta di grande valore per ricostruire la storia economica e sociale della Sicilia occidentale. Attraverso lettere, documenti e corrispondenze commerciali, l’archivio racconta i rapporti tra Marsala, le famiglie britanniche e i mercati internazionali.

Il riferimento alle famiglie Ingham e Whitaker permette di ripercorrere una stagione in cui il vino Marsala diventò anche un prodotto capace di viaggiare, imporsi e costruire relazioni oltre l’isola.

Lord Nelson e la Royal Navy

Il convegno affronterà anche il ruolo di Lord Nelson e della Royal Navy nel contesto dello sviluppo economico della Sicilia.

La presenza britannica nel Mediterraneo non ebbe soltanto una dimensione militare. Incise anche sulle relazioni commerciali e sulla circolazione di merci, competenze e capitali.

Il Marsala, in questo quadro, divenne un elemento identitario della città ma anche un prodotto inserito dentro una rete più ampia di rapporti internazionali.

Studiosi, aperitivo e degustazione

L’incontro prevede gli interventi di studiosi ed esperti, chiamati a ricostruire il legame tra storia locale e dimensione internazionale.

L’obiettivo è offrire una lettura più ampia della vicenda marsalese: non solo memoria del passato, ma chiave per capire come il territorio sia cresciuto anche grazie al confronto con culture e mercati diversi.



