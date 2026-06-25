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Cultura
25/06/2026 00:00:00

Da domani in libreria “I padroni della ’ndrangheta” di Claudio Cordova

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-06-2026/1782334771-0-da-domani-in-libreria-i-padroni-della-ndrangheta-di-claudio-cordova.jpg

In uscita il 26 giugno 2026 per la collana Nuova Narrativa Newton, il nuovo libro del giornalista Claudio Cordova, “I padroni della ’ndrangheta – Malacarne. Una saga criminale”, si presenta come un viaggio narrativo dentro le dinamiche profonde della criminalità organizzata calabrese.

Il volume, 448 pagine al prezzo di 12,90 euro (6,99 in versione e-book), nasce dall’esperienza giornalistica dell’autore, noto per le sue inchieste su corruzione e criminalità organizzata e vincitore del Premio Nazionale Paolo Borsellino.

 

Una saga criminale tra potere, silenzi e alleanze

Il romanzo si sviluppa attorno alla storia di Giovanni Borruto, che da bambino si trova coinvolto in un mondo segnato da regole non scritte e racconti di antiche leggende criminali. Attraverso il suo percorso e quello dei fratelli Temi, la narrazione accompagna il lettore nella trasformazione della ’ndrangheta moderna.

Dalle piazze di Archi fino al porto di Gioia Tauro, il libro descrive un sistema criminale in evoluzione, capace di intrecciare traffici internazionali, logiche di potere e gerarchie interne sempre più strutturate. Al centro della storia emergono le famiglie dei Pisano e degli Scarcella, simboli di un’organizzazione ramificata tra costa e Aspromonte.

Il racconto mette in evidenza anche le connessioni tra criminalità, politica, massoneria e servizi deviati, dando forma a un sistema in cui il potere si alimenta di alleanze fragili e interessi convergenti.

 

Un romanzo tra realtà e narrazione civile

Malacarne si inserisce nel solco della narrativa civile che caratterizza il lavoro di Cordova, costruendo un racconto che mescola fiction e realtà investigativa. Il risultato è una rappresentazione dura e corale della criminalità organizzata, dove il silenzio e il controllo sociale diventano strumenti di potere.

Claudio Cordova, fondatore del quotidiano online Il Dispaccio, ha alle spalle una lunga attività di cronista giudiziario e di inchiesta. Tra le sue pubblicazioni figurano anche il saggio Gotha. Il legame indicibile tra ’ndrangheta, massoneria e servizi deviati.

Con questo nuovo lavoro, l’autore torna a esplorare le zone grigie del potere criminale, offrendo una narrazione che punta a raccontare dall’interno le dinamiche della ’ndrangheta contemporanea.

 









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