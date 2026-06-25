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Cronaca
25/06/2026 11:37:00

Malore sotto la doccia, muore un uomo di 44 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782380397-0-malore-sotto-la-doccia-muore-un-uomo-di-44-anni.jpg

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri nella località balneare del territorio di Ispica, al confine con Pachino. Un uomo di 44 anni, originario di Pozzallo, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sotto la doccia in una villetta presa in affitto per trascorrere le vacanze estive con la famiglia.

 

L'allarme lanciato dai familiari

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne si trovava in casa insieme ai suoi cari quando si è improvvisamente accasciato. I familiari, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

 

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto sono giunti rapidamente un'ambulanza del Presidio Territoriale di Emergenza e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi dei medici, però, le condizioni dell'uomo si sono rivelate disperate e ogni tentativo si è concluso senza esito positivo.

 

Comunità sotto choc

La notizia della morte del 44enne ha suscitato profonda commozione a Pozzallo, dove l'uomo era conosciuto. Una tragedia improvvisa che ha colpito la famiglia e l'intera comunità, lasciando sgomento tra amici e conoscenti.

 



Cronaca | 2026-06-24 17:23:00
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