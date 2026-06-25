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Cronaca
25/06/2026 15:18:00

A Marsala il ricordo della tragedia di Ventrischi: messa in suffragio nella Chiesa di Maria SS. Bambina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782397280-0-a-marsala-il-ricordo-della-tragedia-di-ventrischi-messa-in-suffragio-nella-chiesa-di-maria-ss-bambina.jpg

Oggi, 25 giugno, ricorre l’anniversario della tragedia di Villa Petrosa (nota anche come tragedia di Ventrischi), una delle pagine più drammatiche della storia rurale marsalese.

Per l’occasione, alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove, in suffragio delle nove vittime che persero la vita il 25 giugno 1965 in un pozzo agricolo della zona.

 

La tragedia si consumò nelle campagne di Ventrischi quando, durante un intervento di manutenzione a un motore a scoppio all’interno di un pozzo, si sprigionarono esalazioni tossiche. Uno dopo l’altro, nove uomini e donne morirono nel tentativo di soccorrersi a vicenda, colpiti da monossido di carbonio e gas letali. Le vittime furono membri di alcune famiglie del luogo, tra cui contadini e parenti accorsi per aiutare.

 

Tra i momenti più ricordati, il gesto di coraggio del giovane Filippo Angileri, che tentò di salvare un uomo ancora in vita, e l’intervento di Salvatore Sciacca, che intuì la presenza dei gas e impedì ulteriori accessi al pozzo, evitando altre vittime.

 

La tragedia scosse profondamente la comunità marsalese e arrivò fino in Parlamento, con interrogazioni e richieste di aiuto per le famiglie colpite.

A sessant’anni di distanza, il ricordo resta vivo nelle campagne di Villa Petrosa e nella memoria collettiva della città, che oggi si raccoglie in preghiera per le vittime.

 



Cronaca | 2026-06-24 17:23:00
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