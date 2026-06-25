25 Giugno: il caldo non dà tregua, cala i petrolio, Meloni vede Macron

25/06/2026 07:27:00

E' il 25 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’ondata di caldo non dà tregua in tutta Europa. In Italia per le alte temperature si sono registrate 5 vittime. In Francia si calcola che siano 42 le persone annegate mentre cercavano sollievo bagnandosi. In Spagna si parla di 108 decessi legati al solleone

• Una polemica è scoppiata dopo le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, secondo il quale dalle basi italiane sarebbero partite 500 missioni aeree verso l’Iran. L’opposizione ha accusato il governo di aver mentito sull’intervento italiano nella guerra, il ministro Crosetto ha replicato che le basi sono state usate solo per supporto tecnico e non per scopi bellici e, alla fine, lo stesso Rutte ha ammesso di essersi spiegato male

• Lo stretto di Hormuz resta aperto: lo garantisce l’Iran (che però vuole introdurre i pedaggi) e lo conferma Trump, mentre le trattative con Teheran continuano

• Grazie allo sblocco dei rifornimenti il petrolio è calato di prezzo e lo stesso ha fatto il gas. Ora il Brent è attestato sui 74 dollari al barile

• Il summit dei 5 paesi europei a Berlino si è concluso con un doppio obiettivo: il rafforzamento del ruolo dell’Europa nella Nato e della stessa alleanza continentale. Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia hanno confermato il loro appoggio a Kiev

• Oggi Meloni e Macron si incontrano in Costa Azzurra, ad Antibes, per un bilaterale destinato ad appianare eventuali contrasti tra Parigi e Roma

• A Camaiore un uomo di 62 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a fucilate la moglie di 52 e il figlio di 24. Non sopportava che quest’ultimo fosse gay



• Villa Certosa, la sontuosa dimora di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, è stata venduta allo sceicco del Qatar Al Thani per 350 milioni di euro

• Con il voto favorevole del Senato è divenuto legge il decreto-lavoro che introduce il «salario giusto», oltre a una serie di misure in tema di garanzia per i dipendenti

• L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è tornato in libertà dopo un anno e mezzo di reclusione: in serata ha visto a cena il generale Vannacci

• Al processo Regeni, il governo italiano costituitosi parte civile ha chiesto due milioni di euro di risarcimento ai quattro agenti segreti egiziani accusati dell’omicidio. I funzionari sono latitanti, non avendo mai accettato il confronto con la giustizia italiana

• In Francia è stato scoperto il primo caso di Ebola in Europa. Un medico appena tornato dal Congo è finito in isolamento in ospedale, le sue condizioni sono stabili. Cinque persone che aveva incontrato sono state anche loro isolate

• Un sisma di magnitudo 7,1 ha colpito il Venezuela: si segnalano gravi danni ed è stato lanciato un sos tsunami. Nelle stesse ore Caracas ha vissuto un’altra scossa, ma finanziaria: sarebbe stato scoperto un debito pubblico di oltre 240 miliardi di dollari, una cifra mai raggiunta nel mondo

• In attesa del riassetto di Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio ha affrontato quello di Lmdv, dove si è assegnato il ruolo di presidente operativo

• Primo sciopero contro gli operai-robot: lo hanno indetto a larghissima maggioranza i dipendenti della Hyundai, che vorrebbe introdurre gli automi nella produzione

• Esplode in Cina il mercato nero dei chip di Nvidia, finiti sotto embargo ma ricercatissimi per gli impianti di intelligenza artificiale

• Ai Mondiali di calcio il Brasile continua a dominare. Ieri hanno vinto anche Marocco, Svizzera e Bosnia

• L’imprenditore italiano Andrea Ceccolini sta sperimentando in Canada un sistema ecologico per rinnovare il ghiaccio artico. Sembra che il suo tentativo funzioni

• Il leader spagnolo Pedro Sánchez ha respinto in Parlamento le accuse di corruzione a carico dei suoi familiari, ha scaricato gli ex amici del Psoe e isolato la posizione del suo predecessore Zapatero. Ha concluso affermando che non si dimetterà

• Il candidato di sinistra in Colombia, Ivàn Cepeda, ha ammesso la sconfitta alla presidenziali, vinte dall’esponente di destra Abelardo de la Espriella

• In Perù la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto, ha vinto le elezioni, ma il suo avversario di sinistra contesta il risultato

• Un testamento dimenticato per 35 anni è stato ritrovato e, grazie ad esso, la vedova del defunto autore dell’atto, ha ereditato beni per un milione di euro. Il patrimonio in un primo tempo era andato ai destinatari della legittima

• Bagnaia lascia la Ducati dopo sei stagioni. Il pilota è atteso nella scuderia dell’Aprilia

• Sinner è tornato in campo per un torneo non ufficiale a Londra in vista della sua partecipazione alle sfide di Wimbledon

• Paolo Sorrentino ha dominato la premiazione dei Nastri d’Argento con Grazia. A sorpresa un premio è andato al campione d’incassi Checco Zalone

• Dopo oltre 20 anni Federica Sciarelli lascerà Chi l’ha visto?. La Rai cerca un erede

• È scomparso lo scultore e pittore milanese Vincenso Balena (84 anni)



Titoli

Corriere della sera: Tensione sulle basi Nato

la Repubblica: Scontro sulle basi Usa

La Stampa: Aerei Usa, bufera Italia-Nato

Il Sole 24 Ore: Conti correnti, controlli fiscali triplicati

Il Messaggero: Il caldo sale ancora / 5 vittime in Italia

Il Giornale: Agenzia clandestini / così invadono l’Italia

Avvenire: Il patto tra le religioni / «Insieme per l’Italia»

Qn: Iran, dall’Italia 500 jet Usa / Rutte scatena una bufera

Leggo: Il caldo fa paura, prime vittime

Il Fatto: Guerra illegale all’Iran: / l’Italia è stata complice

Libero: Miliardi spariti / I segreti di Conte

La Verità: L’Europa ci ricatta sulle armi

Il Mattino: «Nato, l’Europa conti di più»

il manifesto: Saluti / e / basi

il Quotidiano del Sud: Tensione Nato-Italia: / «500 aerei per l’Iran» / La Difesa: voli tecnici

Domani: Iran, Rutte svela il bluff di Meloni / «Dall’Italia cinquecento voli Usa»



