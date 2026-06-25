Marsala, paura in via Istria: “Bambini inseguiti da cani randagi”

25/06/2026 18:00:00

Paura nel quartiere popolare di via Istria, a Marsala, dove alcuni residenti segnalano la presenza di due cani randagi che da giorni si aggirerebbero nella zona.

A scrivere alla redazione è una cittadina, Rosa Gerardi, che racconta un episodio avvenuto qualche sera fa. Secondo la segnalazione, due bambini stavano passeggiando nel quartiere quando sarebbero stati avvicinati e inseguiti da due cani randagi di colore marrone.

I bambini, spaventati, sarebbero scappati piangendo. L’episodio ha aumentato la preoccupazione tra i residenti, che dicono di avere paura a uscire di casa.

“Il Comune di Marsala deve intervenire immediatamente con il canile per portare via questi due cani randagi molto aggressivi”, scrive la cittadina.

I residenti chiedono alla sindaca Andreana Patti e agli uffici competenti di adottare provvedimenti urgenti, prima che possano verificarsi episodi più gravi.



