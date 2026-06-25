Marinella di Selinunte: buche pericolose nella pavimentazione della piazza in legno

25/06/2026 14:55:00

Una passeggiata che stava per trasformarsi in un incidente. È quanto segnala un residente di Marinella di Selinunte, che denuncia le condizioni della piazza in legno della località balneare dopo che la figlia ha rischiato di cadere a causa delle numerose buche presenti nella pavimentazione.

“Per fortuna non si è fatta male, ma poteva andare peggio”, racconta il cittadino, che ha deciso di richiamare l'attenzione sullo stato dell'area pubblica.

Una piazza sempre più deteriorata

Secondo la segnalazione, la struttura presenta diversi punti ammalorati e avvallamenti che la rendono poco praticabile e potenzialmente pericolosa per chi la frequenta ogni giorno. Il rischio riguarda soprattutto i bambini che utilizzano la piazza come spazio di gioco, ma anche adulti e anziani che attraversano l'area.

La richiesta di un intervento

Il residente chiede che vengano effettuati controlli e lavori di manutenzione per eliminare le criticità presenti e mettere in sicurezza la pavimentazione.

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle presenze a Marinella di Selinunte, la preoccupazione è che il degrado possa causare incidenti a residenti e turisti.

L'appello alle istituzioni

La segnalazione si conclude con un invito agli enti competenti a intervenire rapidamente per ripristinare la piena fruibilità della piazza, uno degli spazi pubblici più frequentati della borgata marinara.



