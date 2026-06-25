Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
25/06/2026 14:55:00

Marinella di Selinunte: buche pericolose nella pavimentazione della piazza in legno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/marinella-di-selinunte-buche-pericolose-nella-pavimentazione-della-piazza-in-legno-450.jpg

Una passeggiata che stava per trasformarsi in un incidente. È quanto segnala un residente di Marinella di Selinunte, che denuncia le condizioni della piazza in legno della località balneare dopo che la figlia ha rischiato di cadere a causa delle numerose buche presenti nella pavimentazione.

“Per fortuna non si è fatta male, ma poteva andare peggio”, racconta il cittadino, che ha deciso di richiamare l'attenzione sullo stato dell'area pubblica.

 

Una piazza sempre più deteriorata

Secondo la segnalazione, la struttura presenta diversi punti ammalorati e avvallamenti che la rendono poco praticabile e potenzialmente pericolosa per chi la frequenta ogni giorno. Il rischio riguarda soprattutto i bambini che utilizzano la piazza come spazio di gioco, ma anche adulti e anziani che attraversano l'area.

 

La richiesta di un intervento

Il residente chiede che vengano effettuati controlli e lavori di manutenzione per eliminare le criticità presenti e mettere in sicurezza la pavimentazione.

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle presenze a Marinella di Selinunte, la preoccupazione è che il degrado possa causare incidenti a residenti e turisti.

 

L'appello alle istituzioni

La segnalazione si conclude con un invito agli enti competenti a intervenire rapidamente per ripristinare la piena fruibilità della piazza, uno degli spazi pubblici più frequentati della borgata marinara.

 

 

 

 









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...