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Cittadinanza
25/06/2026 22:35:00

Castelvetrano: le associazioni chiedono interventi e più controlli contro il rischio incendi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/castelvetrano-le-associazioni-chiedono-interventi-e-piu-controlli-contro-il-rischio-incendi-450.jpg

Con l'estate e il rischio incendi ormai elevato, tre associazioni scendono in campo chiedendo interventi immediati per mettere in sicurezza il territorio di Castelvetrano. Codici Ambiente, Codici Sicilia e Centro per i Diritti del Cittadino hanno inviato una richiesta formale al sindaco, alla Polizia municipale, al Libero Consorzio di Trapani, alla Regione Siciliana e ad Anas, sollecitando un rafforzamento delle attività di prevenzione.

 

"Serve pulizia delle aree a rischio"

Nella nota, firmata dal presidente Giovanni Crimi, le associazioni ricordano come ogni anno il territorio sia interessato da numerosi incendi che provocano danni ad aree coltivate, uliveti e terreni incolti, con conseguenze pesanti sull'ambiente, sul paesaggio e sull'economia agricola locale.

Per questo motivo chiedono agli enti competenti di intervenire con urgenza attraverso la discerbatura, lo sfalcio della vegetazione spontanea e la rimozione del materiale secco presente nelle aree di competenza e lungo le principali arterie stradali.

 

Più controlli per prevenire i roghi

Le associazioni chiedono inoltre di intensificare le attività di vigilanza e controllo per verificare il rispetto della normativa e delle ordinanze comunali che impongono ai proprietari la pulizia dei terreni e delle aree private.

Tra le richieste figura anche l'adozione di eventuali provvedimenti di diffida nei confronti dei proprietari inadempienti, così da ridurre il rischio di propagazione degli incendi e tutelare la sicurezza dei cittadini.

 

"Pronti a tutelare chi subirà danni"

Nella lettera viene infine evidenziato che, qualora dovessero verificarsi ulteriori danni riconducibili a eventuali omissioni nella prevenzione, le associazioni si riservano di tutelare i diritti dei cittadini nelle sedi competenti.

L'obiettivo, sottolineano i firmatari, è quello di evitare che anche quest'anno il territorio di Castelvetrano debba fare i conti con incendi che compromettono il patrimonio ambientale, la fauna, le attività agricole e la sicurezza pubblica.









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