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Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
25/06/2026 09:08:00

Il "Solimano" di Messina Denaro. L'avvocato Messina può essere processato, si riprende l'8 luglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782371644-0-il-solimano-di-messina-denaro-l-avvocato-messina-puo-essere-processato-si-riprende-l-8-luglio.jpg

E’ stato respinto il tentativo della difesa di far sospendere il processo all’80enne ex avvocato campobellese Antonio Messina - imputato al Tribunale di Marsala per associazione mafiosa - per gravi motivi di salute che ne avrebbero compromesso la capacità di comprendere pienamente le varie fasi del dibattimento.

 

 In aula, infatti, i periti nominati dal Tribunale (il medico legale Pierangela Fleres e l’oncologo Francesco Verderame) hanno confermato che nonostante la sua malattia, l’ex avvocato Messina “ha capacità cognitiva”. I due periti erano stati incaricati lo scorso 22 aprile dal collegio presieduto dal giudice Vito Marcello Saladino su richiesta di perizia medico-legale avanzata, alla prima udienza (l’8 aprile), dall’avvocato difensore Paolo Paladino, che assiste l’imputato insieme al collega Biagio Di Maria. Alla richiesta si era opposto il pm della dda Vincenzo Amico.

 

 Ora, acquisito il parere dei due medici, ai quali l’avvocato Paladino ha rivolto alcune domande a chiarimento, il Tribunale ha potuto dichiarare l’apertura del dibattimento, rinviando, dopo la richiesta di ammissione prove da parte del pm, al prossimo 8 luglio, quando verrà affidato l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni effettuate in fase d’indagine. Per gli investigatori, Antonio Messina, che in passato è stato condannato, una volta a 7 anni e un’altra a 23 anni di carcere, per traffico di droga e concorso esterno in associazione mafiosa (e per questo fu radiato dall’ordine degli avvocati), avrebbe gestito per anni le risorse economiche e gli affari della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara (Trapani), garantendo anche il sostentamento a Messina Denaro durante la sua lunga latitanza. Nel processo sono parti civili i comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara e le associazioni “Caponnetto” e “Pio La Torre”, rappresentante dagli avvocati Francesco Vasile, Maika Giacalone, Cristina Sciuto e Katya Ziletti.
 









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