Rinasce il basket a Trapani: verso la B Nazionale con Sacco in panchina

25/06/2026 16:57:00

La pallacanestro a Trapani risorge. Lo fa con la AC Trapani Basket. Ormai manca soltanto l'ufficialità, perché per il resto si prevede già il campionato al quale parteciperà, la B Nazionale, la terza serie della pallacanestro, mentre si fa largo anche il nome dell'allenatore: Giancarlo Sacco.

Dopo la scomparsa della Shark, esclusa dal campionato di serie A nel gennaio scorso, Trapani è rimasta in panchina, a guardare gli altri che si sono qualificati ai playoff contendendosi lo scudetto andato poi all'Olimpia Milano.

Il panorama attuale vede la Shark impegnata per la gestione del Palasport, revocata dal Comune, ma la società, dopo l'esclusione, può iscriversi ad un campionato a libera partecipazione, ossia l'ultima categoria della pallacanestro.

Allo stesso tempo, però, altre cordate di imprenditori si sono mosse per cercare di riportare la pallacanestro a Trapani per il prossimo anno. La trattativa con Nocera, per un titolo di B Interregionale, equivalente alla quarta serie, l'ex B-2, non è andata a buon fine, ma ora sembra ci sia l'accordo con una società di B Nazionale per acquisire la società.

Un po' come sta accadendo in serie A con Cremona e Brescia che sono state rilevate da due differenti cordate che porteranno ad altrettante squadre a Roma, la quale, a questo punto, vivrà un derby in massima serie inaspettato.

L'altra novità riguarda la panchina. A guidare la nuova formazione granata dovrebbe essere Giancarlo Sacco, lo storico allenatore della prima volta di Trapani in serie A1, nel 1991-92, quando i granata sfiorarono la permanenza nell'Olimpo della pallacanestro italiana, arrendendosi soltanto ai playout dopo una stagione regolare fatta da 10 vittorie in 30 partite dopo una partenza da incubo, con 7 ko di fila.

Sacco è rimasto legatissimo alla città ed alla tifoseria, a tal punto che è tornato a Trapani da allenatore altre tre volte, nel 1994, nel 1996, sempre con l'allora Pallacanestro Trapani impegnata in serie A2, e poi nel 2005-2006 con il Basket Trapani.

Il legame è talmente forte che nel gennaio 2024 la "sua" Latina si è presentata al Palasport per sfidare la Shark e un video, trasmesso sugli schermi dell'impianto, ha ripercorso le fasi della sua carriera a Trapani, con una successiva standing ovation dei 4 mila spettatori che per diversi minuti lo hanno applaudito, emozionandolo visibilmente.

E poco importa se in quell'occasione Giancarlo Sacco a fine partita ha perso di 30. In quella gara lui ha vinto ugualmente, assieme al popolo trapanese che lo ha accolto come un vero e proprio eroe.



