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Cultura

» Arte
25/06/2026 11:16:00

Marsala, al Museo Lilibeo “Lilibeo Sacra – Tra Cielo e Mare” di Carlo Di Lucia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782371939-0-marsala-al-museo-lilibeo-lilibeo-sacra-tra-cielo-e-mare-di-carlo-di-lucia.jpg

Arte contemporanea, archeologia e spiritualità si incontrano al Museo Archeologico Lilibeo di Marsala.

Venerdì 3 luglio 2026, alle 18.30, sarà presentata “Lilibeo Sacra – Tra cielo e Mare”, installazione artistica ideata e curata da Carlo Di Lucia, in arte Kitω.

Il progetto nasce come percorso immersivo nelle sale del Museo, dove sei grandi tele dell’artista dialogano con le opere archeologiche esposte e con alcuni testi della letteratura classica.

Sei tele tra mito e spiritualità

Le opere, tutte di grandi dimensioni, due metri per un metro, si ispirano ad alcune testimonianze simboliche della storia antica e medievale del territorio.

Tra i riferimenti ci sono il Giovane con tunica di Mozia, il Guerriero da Capo Boeo e la Venere Pudica.

Il percorso guarda anche agli affreschi in stile bizantino del periodo normanno di Santa Maria della Grotta, con la Vergine con il Bambino e la Teoria dei Santi, messi in relazione con il Cristo Pantocratore del Duomo di Monreale.

Il dialogo con il Museo

“Lilibeo Sacra – Tra cielo e Mare” propone una lettura del Parco di Lilibeo come luogo in cui il tempo non separa, ma mette in relazione epoche, culti e linguaggi.

Dalle radici pagane di Mozia e Lilibeo si arriva alla trasformazione spirituale cristiana, attraverso icone, santi e simboli religiosi.

Carlo Di Lucia reinterpreta queste opere con libertà compositiva, raccogliendo echi del passato e suggestioni legate al presente.

Letture e musica jazz

La presentazione non sarà solo espositiva.

Le tele saranno accompagnate dalla lettura di testi iconici della letteratura classica, affidata a Giampiero Montanti e Ornella Fulco.

A fare da contrappunto ci saranno brani di musica jazz eseguiti da Salvatore Daidone e dalla sua banda jazz.

L’idea è costruire un percorso in cui la voce degli antichi incontra la sensibilità contemporanea, tra parola, immagine e musica.

Le date della mostra

Le opere resteranno esposte al Museo Lilibeo dal 3 al 30 luglio 2026.

Successivamente l’installazione sarà trasferita a Trapani, alla Torre di Ligny, dove sarà visitabile dal 15 al 30 agosto.

Al termine dell’esposizione le opere potranno essere acquistate. Il ricavato sarà interamente destinato alle missioni di soccorso in mare di Safira2, la barca di Mediterranea.









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