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Cronaca

» Ambiente
25/06/2026 16:30:00

Pantelleria: Carmine Vitale confermato direttore facente funzioni del Parco Nazionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782396335-0-pantelleria-carmine-vitale-confermato-direttore-facente-funzioni-del-parco-nazionale.jpg

Carmine Vitale resta alla guida operativa dell’Ente Parco Nazionale di Pantelleria come direttore facente funzioni. La conferma arriva con la Deliberazione n. 01 del 23 giugno 2026, primo atto ufficiale del neo presidente Italo Cucci.

 

L’incarico decorre dal 1° luglio 2026 e avrà durata di sei mesi, prorogabile, in attesa della nomina del direttore secondo le procedure previste dalla legge 394/91. Vitale aveva già ricoperto lo stesso ruolo nell’ultimo anno, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

La decisione del presidente Cucci, assunta nell’ambito delle funzioni del Consiglio Direttivo in fase di insediamento, punta alla continuità amministrativa dell’Ente e al completamento dei progetti già avviati sull’isola.

 

“Il rinnovo dell’incarico mi permette di proseguire il lavoro avviato e consolidare il rapporto con il territorio” ha dichiarato Vitale. “L’obiettivo resta quello di portare avanti le attività legate alla struttura dell’Ente e alla sua governance, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse locali, dall’agricoltura al turismo sostenibile, fino al potenziamento delle infrastrutture verdi”.

 

Negli ultimi mesi il Parco ha avviato diverse iniziative organizzative e amministrative. Tra queste, la regolamentazione della Comunità del Parco, con l’elezione del presidente e la designazione di quattro componenti del Consiglio Direttivo, in attesa del completamento delle nomine da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In fase di definizione anche il primo Piano del Parco, documento strategico per la gestione e lo sviluppo dell’area protetta.

 









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