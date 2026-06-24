Mazara, proroga sanatoria dei tributi: Fratelli d’Italia esulta

24/06/2026 17:00:00

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Mazara del Vallo, della proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2026 del termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla Definizione agevolata delle entrate comunali.

La proroga, approvata nel corso della seduta consiliare odierna, rappresenta una scelta importante per consentire a cittadini e imprese di disporre di un tempo maggiore per valutare la propria posizione, richiedere i prospetti informativi e completare l’iter di adesione alla misura, che prevede la possibilità di regolarizzare i debiti pregressi nei confronti dell’Ente beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi e di forme di rateizzazione calibrate sulla situazione economica del contribuente.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sottolinea di avere sostenuto con convinzione la necessità di questa proroga, ritenendola una risposta opportuna alle richieste provenienti dal territorio e uno strumento utile per ampliare la platea dei beneficiari di una misura di rilevante impatto sociale ed economico.

I

dati registrati fino ad oggi confermano l’interesse suscitato dalla definizione agevolata: oltre 1100 richieste di prospetti informativi e circa 700 domande di adesione già presentate. Numeri che evidenziano il valore concreto dell’iniziativa e l’esigenza di garantire tempi adeguati affinché tutti i soggetti interessati possano accedere alle opportunità previste.

“Abbiamo ritenuto doveroso sostenere questa proroga – dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – perché riteniamo che misure di questo tipo debbano essere accompagnate da tempi congrui e da condizioni che ne favoriscano una piena fruizione da parte di cittadini e operatori economici. L’obiettivo deve essere quello di rendere realmente efficace uno strumento che consente di regolarizzare le proprie posizioni con il Comune in modo sostenibile”.

Il gruppo consiliare evidenzia inoltre positivamente anche l’approvazione delle modifiche agli articoli 16 e 17 del Regolamento generale delle Entrate, con l’introduzione di misure di premialità per i contribuenti virtuosi. Si tratta di un intervento che punta a favorire comportamenti corretti, semplificare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e valorizzare strumenti di modernizzazione amministrativa, come il domicilio digitale e l’addebito in conto corrente.

“Riteniamo – conclude il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – che il Consiglio comunale abbia compiuto una scelta utile e responsabile, orientata a coniugare il principio di equità fiscale con l’esigenza di sostenere famiglie e imprese in una fase ancora complessa. La proroga della definizione agevolata va in questa direzione e rappresenta un segnale di attenzione concreta verso il tessuto sociale ed economico della città”.



