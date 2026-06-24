Marsala: Stefano Valvo e Martina Vella vincono il Torneo di tennis di Quarta Categoria della Canottieri

24/06/2026 13:21:00

Si è chiuso con due finali combattute e una buona partecipazione di atleti il Torneo di Quarta Categoria organizzato dalla Società Canottieri Marsala, appuntamento inserito nel Circuito Regionale Sicilia 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La manifestazione, ospitata sui campi del circolo marsalese, ha richiamato numerosi tennisti provenienti da diverse realtà siciliane, confermando l'interesse crescente attorno ai tornei dedicati alle categorie emergenti.

Valvo domina il tabellone maschile

Nel singolare maschile il successo è andato a Stefano Valvo, che in finale ha superato Gaspare La Grassa con un netto 6-1, 6-3.

Valvo ha preso in mano il match fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e mostrando solidità sia al servizio che negli scambi da fondo campo. Nonostante la sconfitta, La Grassa ha disputato un torneo positivo, mettendo in evidenza buone qualità tecniche e una condizione atletica che gli ha consentito di raggiungere l'atto conclusivo della competizione.

Martina Vella regina del torneo femminile

Nel tabellone femminile il titolo è stato conquistato dalla giovane Martina Vella, protagonista di una finale intensa contro Elisa Iello.

L'incontro si è deciso dopo tre set. Vella si è imposta con il punteggio di 6-7, 6-4, 2-0 prima del ritiro dell'avversaria. Una sfida equilibrata e combattuta, che ha messo in evidenza il talento e la determinazione delle due finaliste.

Nonostante la sconfitta, Elisa Iello ha confermato le proprie qualità, mostrando carattere e un livello tecnico promettente nonostante la giovane età.

La premiazione alla Canottieri Marsala

Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, del direttore sportivo Marcello Mauro e del giudice arbitro Massimiliano Ditta.

La direzione del torneo è stata affidata a Nicola Barraco, che ha coordinato una manifestazione riuscita sia sotto il profilo sportivo sia organizzativo.

Sport e promozione del territorio

L'evento ha rappresentato non solo un momento di confronto agonistico ma anche un'occasione di aggregazione e promozione sportiva. La Canottieri Marsala continua infatti a essere un punto di riferimento per il tennis e per l'organizzazione di manifestazioni che valorizzano il territorio e coinvolgono atleti di diverse fasce d'età.

Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro dello staff organizzativo e al supporto degli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, confermando il ruolo della società marsalese nel panorama sportivo della provincia di Trapani.



