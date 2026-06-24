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Cultura

» Spettacoli
24/06/2026 18:39:00

Marsala, 60 artisti sul palco per la Festa della Musica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-06-2026/marsala-60-artisti-sul-palco-per-la-festa-della-musica-450.jpg

Cinque ore di musica, decine di giovani talenti e un messaggio che guarda oltre le note. A Marsala, il Jiardino di Assud ha ospitato la Festa della Musica organizzata dall'Officina Artistica Carpe Diem, trasformandosi in un luogo di incontro tra generazioni, linguaggi artistici e sensibilità diverse.

L'iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio del 21 giugno, ha coinvolto oltre 60 artisti tra musicisti e cantanti, dagli 8 ai 60 anni, confermando il ruolo della musica come strumento di aggregazione e crescita culturale.

 

Un palco per tutte le generazioni

Sul palco si sono alternati sette gruppi musicali, ciascuno con il proprio repertorio e la propria identità artistica: The Sun Kids, The Outspoken, The Wanted, Nymera, The Fab5, BlueMonkeys e, a chiudere la manifestazione, la Carpe Diem Official Band.

L'evento ha visto protagonisti gli allievi dei corsi di canto, pianoforte e violino, insieme alla Corale Carpe Diem, dando vita a un percorso musicale che ha attraversato generi diversi, dal pop al rock, passando per il soul e la musica d'autore.

Un'occasione per valorizzare il lavoro svolto durante l'anno dagli studenti e dai docenti dell'associazione, in un contesto aperto alla città e alla partecipazione del pubblico.

"La musica insegna la pace"

A sottolineare il significato dell'iniziativa è stato il presidente dell'Officina Artistica Carpe Diem, Fabio Gandolfo.

«La Giornata della Musica è un evento internazionale che ci ricorda quanto l'arte sia un linguaggio universale. È indispensabile che la musica e ogni forma d'arte parlino al cuore della gente, insegnando oggi più che mai la pace. Solo così possiamo costruire un futuro che abbia armonia e umanità», ha dichiarato.

Accanto a Gandolfo hanno lavorato all'organizzazione dell'evento i docenti Roberta Caly, Gregorio Caimi, Alessio Cordaro, Lea Pavia, Lucrezia Benigno, Abele Gallo e Vita Nastasi.

Il finale sulle note di John Lennon

La conclusione della manifestazione è stata affidata a un momento simbolico che ha coinvolto artisti e pubblico. Tutti insieme hanno eseguito "Give Peace a Chance", il celebre brano scritto da John Lennon e Yoko Ono nel 1969.

Un finale corale che ha racchiuso il senso dell'intera giornata: utilizzare la musica come strumento di dialogo, inclusione e condivisione.

Tra applausi, emozioni e partecipazione, la Festa della Musica ha così confermato la vitalità del tessuto artistico marsalese e la capacità delle associazioni culturali del territorio di creare occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale delle note.

 



Spettacoli | 2026-06-24 18:39:00
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