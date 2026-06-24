Trapani, Vito Iannone nominato direttore di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale
Nuova nomina all'Asp di Trapani. Sarà il dottor Vito Iannone il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.
Il medico ha firmato oggi il contratto con il commissario straordinario dell'Asp, Sabrina Pulvirenti, dopo aver vinto la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile. L'incarico decorrerà ufficialmente dal prossimo 1° luglio.
Nato a Castelvetrano nel 1975, Iannone si è laureato e specializzato in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università Cattolica di Roma. Dal 2007 ha prestato servizio all'ospedale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso.
Entrato nell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani nel 2013, negli ultimi due anni ha assunto un ruolo sempre più centrale all'interno del reparto. Dal luglio 2024 ha infatti ricoperto l'incarico di responsabile facente funzioni della stessa Unità operativa complessa che adesso guiderà in qualità di direttore.
La nomina arriva in una fase particolarmente delicata per la sanità trapanese e per i servizi ospedalieri del capoluogo, con l'obiettivo di garantire continuità organizzativa e assistenziale in uno dei reparti più importanti dell'ospedale Sant'Antonio Abate.
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