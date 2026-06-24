Marsala: una vera vergogna, una quantità enorme di rifiuti abbandonati in contrada Sturiano 

Ancora una volta l'abbandono indiscriminato dei rifiuti trasforma una strada di periferia in una discarica abusiva. Succede in contrada Sturiano, a Marsala, dove una quantità impressionante di rifiuti è stata segnalata da residenti e automobilisti.
Sacchi di spazzatura, ingombranti, materiale di risulta e rifiuti di ogni genere occupano i margini della carreggiata, offrendo uno spettacolo indecoroso e creando potenziali rischi per l'ambiente e per la salute pubblica.
Il video arrivato alla redazione di Tp24 mostra una situazione che molti cittadini definiscono ormai insostenibile, una vera e propria discarica a cielo aperto.
«È una vergogna», denunciano alcuni abitanti della zona. «Non è possibile assistere continuamente a scene del genere. Da una parte c'è chi rispetta le regole della raccolta differenziata, dall'altra c'è chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun controllo».
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