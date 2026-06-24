Marsala: una vera vergogna, una quantità enorme di rifiuti abbandonati in contrada Sturiano 

24/06/2026 17:00:00

Ancora una volta l'abbandono indiscriminato dei rifiuti trasforma una strada di periferia in una discarica abusiva. Succede in contrada Sturiano, a Marsala, dove una quantità impressionante di rifiuti è stata segnalata da residenti e automobilisti.

Sacchi di spazzatura, ingombranti, materiale di risulta e rifiuti di ogni genere occupano i margini della carreggiata, offrendo uno spettacolo indecoroso e creando potenziali rischi per l'ambiente e per la salute pubblica.

Il video arrivato alla redazione di Tp24 mostra una situazione che molti cittadini definiscono ormai insostenibile, una vera e propria discarica a cielo aperto.

«È una vergogna», denunciano alcuni abitanti della zona. «Non è possibile assistere continuamente a scene del genere. Da una parte c'è chi rispetta le regole della raccolta differenziata, dall'altra c'è chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun controllo».

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