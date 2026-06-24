Mazara, la parrocchia di Santa Gemma celebra un anno dalla dedicazione della chiesa 

24/06/2026 19:08:00

Una celebrazione solenne, ma anche un momento di comunità e condivisione. La parrocchia di Santa Gemma Galgani, a Mazara del Vallo, ha festeggiato il primo anniversario della dedicazione della chiesa e della consacrazione dell'altare, avvenute un anno fa alla presenza del vescovo della diocesi.

A presiedere la celebrazione eucaristica è stato Angelo Giurdanella, accolto da una comunità numerosa che si è ritrovata per ricordare una data significativa nella storia della parrocchia.

Ad aprire la serata è stato il saluto di Vito Polessi, responsabile della Liturgia e componente del Consiglio Pastorale, che ha ripercorso il momento della dedicazione della chiesa e della consacrazione dell'altare, avvenuti proprio per mano del Vescovo un anno fa.

Il richiamo alla fiducia e alla missione della Chiesa

Nel corso dell'omelia, mons. Giurdanella ha invitato i fedeli a vivere con fiducia il proprio cammino di fede, affidandosi alla Provvidenza divina.

Il Vescovo ha ricordato come la festa della Dedicazione non sia soltanto una ricorrenza legata all'edificio sacro, ma un'occasione per riflettere sul rapporto personale con Dio e sul senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.

Un invito a restare saldi in Cristo, definito "pietra angolare" della Chiesa, e a rafforzare l'impegno missionario nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza quotidiana della fede.

Il ringraziamento del parroco

Al termine della celebrazione, il parroco don Franco Geraldo Caruso ha rivolto un ringraziamento al Vescovo e a quanti hanno contribuito all'organizzazione della festa.

Nel suo intervento ha sottolineato come la vera Chiesa sia rappresentata dal popolo di Dio, richiamando tutti i fedeli a vivere con maggiore intensità il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito di servizio verso gli altri.

Lapide commemorativa e festa in parrocchia

La serata è proseguita con la svelatura della lapide commemorativa collocata nell'area corale della chiesa, a ricordo della dedicazione dell'edificio e della consacrazione dell'altare.

I festeggiamenti si sono poi trasferiti nell'atrio parrocchiale con la prima edizione di "Arrusti, Mancia e Canta", iniziativa che ha riunito famiglie, giovani e anziani in un clima di fraternità e convivialità.

Un appuntamento che ha concluso una giornata speciale per la comunità di Santa Gemma, chiamata a guardare al futuro partendo da un anno vissuto all'insegna della fede, della partecipazione e della vita comunitaria.



