Sarà Giovanni Maniscalco il presidente del consiglio comunale a Marsala

24/06/2026 08:26:00

Fumata bianca alla riunione di maggioranza di ieri sera, a Marsala. Presenti i consiglieri eletti, la Sindaca Andreana Patti. Dopo vari nomi, crepe e malumori, che comunque restano ad agitare alcune componenti, il nome su cui è stato fatto sintesi per la presidenza del Consiglio comunale è quello di Giovanni Maniscalco.



Primo degli eletti nella lista “Si Muove la Città”, il movimento che fa capo alla Sindaca, Maniscalco è il nome con cui la maggioranza dei consiglieri, in numero di 15, salvo sorprese al voto segreto, si esprimeranno per guidare l’Aula.



Ancora una volta a tessere la tela e a portare il punto a casa è stato Michele Gandolfo, dopo avere per settimane portato avanti il nome di Eleonora Milazzo, esponente di ProgettiAmo Marsala.



Gandolfo, non è più voluto entrare nelle incomprensioni interne al movimento civico di Paolo Ruggieri e ha portato poi la maggioranza ad indicare il nome di garanzia di Maniscalco, che non ha prodotto nessuno scossone all’interno della lista in cui è stato eletto.



Nervi tesi dentro ProgettiAmo Marsala, dove le partite giocate, e male, sono più di una. Possibile che il 25 giugno, cioè domani, il gruppo non si formi in Aula. Le caselle da riempire adesso sono quelle degli assessorati, ne mancano tre. Quindi ProgettiAmo potrebbe entrare in giunta ma uno dei due consiglieri dovrebbe pure essere disposto a dimettersi. E se il gruppo politico non si formerà chi darà copertura politica all’eventuale assessore?



