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Politica
24/06/2026 20:29:00

Marsala, la sindaca Patti ha "deciso": il vice presidente del consiglio sarà Piero Cavasino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-06-2026/marsala-la-sindaca-patti-ha-deciso-il-vice-presidente-del-consiglio-sara-piero-cavasino-450.jpg

E’ tornata a riunirsi questo pomeriggio la maggioranza che ha eletto la sindaca Andreana Patti. Domani alle 15.30 si insedierà il primo Consiglio comunale e si dovranno votare sia il presidente, che è stato individuato nella figura di Giovanni Maniscalco, sia il vice presidente. 
Animi molto agitati sia dentro ProgettiAmo Marsala sia dentro Marsala Civica, entrambi i movimenti hanno rinunciato alla casella della vicepresidenza. 
Anche il Partito Democratico ha sottolineato che non erano interessati alla vice presidenza ma che avrebbero chiesto il secondo assessorato, così come deliberato dal partito locale.
 

Il colpo di scena è stato tutto qui: la sindaca Andreana Patti ha fatto il nome: Piero Cavasino, che è sì stato eletto tra le fila del PD ma ancora non è tesserato. Vanta il fatto di essere nipote di Antonella Milazzo, che è molto vicina alla sindaca.
 

Si tratta dunque di una indicazione del tutto personale della sindaca e non di partito. Evidenziato questo pure da chi in riunione era presente a rappresentare i Dem.

E’ la prima volta che a Marsala succede una cosa del genere: la sindaca eletta piazza presidente del Consiglio diretta espressione della sua lista, indica pure il vice presidente. 
 

Salvo sorprese in Aula, si voterà con voto segreto,  c’è una grande certezza: la maggioranza è già traballante.









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