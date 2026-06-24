Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e arredo

24/06/2026 08:15:00

Lo Scampolo, negozio di tessuti, biancheria per la casa, tende e arredo di Marsala, si prepara a tagliare il traguardo dei trent'anni.

A fine giugno 2026 "Lo Scampolo" celebrerà un traguardo importante: trent’anni di attività a Marsala. Un anniversario che racconta molto più di una semplice attività commerciale. Racconta una storia fatta di persone, relazioni, fiducia e passione. Una storia iniziata nel 1996 grazie all’impegno di Giuseppe e di sua moglie Marianna, che insieme hanno costruito giorno dopo giorno una realtà diventata un punto di riferimento per tante famiglie marsalesi.

Da trent’anni Lo Scampolo accoglie i propri clienti con la stessa filosofia: offrire qualità, competenza e un rapporto umano autentico. Nel tempo è diventato un punto di riferimento per chi cerca tessuti, scampoli, biancheria per la casa, tende e soluzioni d’arredo. Ma soprattutto per chi cerca ascolto, esperienza e un consiglio sincero.

Guardando al percorso compiuto, Giuseppe non nasconde l’emozione: “30 anni. Scriverlo fa un certo effetto. Guardando le fotografie e i video di questi anni rivediamo migliaia di metri di tessuto, tende, scampoli, arredamenti e progetti. Ma soprattutto rivediamo le persone che hanno accompagnato questo lungo percorso”.

Nel corso degli anni il negozio ha visto passare intere generazioni di clienti, diventando per molti un punto di riferimento familiare. “Abbiamo avuto il privilegio di entrare nelle case di tante famiglie. Alcuni clienti sono arrivati da giovani sposi e oggi tornano con i loro figli. Con molti di loro si è creato un rapporto che va ben oltre quello tra venditore e cliente: un rapporto fatto di fiducia, rispetto e affetto reciproco”.

Negli ultimi trent’anni il mercato è cambiato profondamente. L’arrivo di prodotti sempre più economici, spesso ottenuti sacrificando qualità, durata e attenzione ai dettagli, la rivoluzione di internet e la crescita dell’e-commerce hanno trasformato il modo di acquistare. In questo scenario Lo Scampolo ha continuato a seguire la propria strada, rimanendo fedele ai valori che da sempre lo contraddistinguono. In un mercato in continua evoluzione, Lo Scampolo ha continuato a crescere senza rinunciare alla propria identità: qualità, affidabilità e attenzione verso ogni cliente.

“Abbiamo sempre creduto che la qualità non sia un costo, ma un valore. Per questo continuiamo a selezionare con attenzione ciò che proponiamo, privilegiando prodotti affidabili e duraturi. Cerchiamo di consigliare prima di vendere, di essere sinceri anche quando sarebbe stato più facile dire ciò che il cliente voleva sentirsi dire", continua Giuseppe, "per noi una vendita vale davvero soltanto quando chi entra nel nostro negozio esce soddisfatto e convinto della propria scelta”.

È forse proprio questa la chiave di un percorso lungo trent’anni: la capacità di costruire rapporti autentici nel tempo, mettendo al centro la persona prima ancora del prodotto. “La nostra idea di commercio non è mai stata quella di vendere a tutti i costi, ma quella di costruire fiducia nel tempo. E se oggi possiamo festeggiare 30 anni di attività, crediamo che il merito sia proprio di questo: della serietà, della trasparenza, del rispetto per ogni cliente e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro.”

A fine giugno Lo Scampolo celebrerà questo importante anniversario. Un traguardo che Giuseppe e Marianna vivono con orgoglio e gratitudine, consapevoli che il risultato più bello non sono gli anni trascorsi, ma le persone incontrate lungo il cammino. “Per tutto questo vogliamo semplicemente dire grazie. Grazie a chi ci ha scelto una volta. Grazie a chi continua a sceglierci da anni. Grazie a chi ci ha consigliato ad amici e familiari. Grazie a chi è entrato come cliente ed è diventato parte della nostra storia”.

Dopo trent’anni l’entusiasmo è ancora quello del primo giorno. Lo Scampolo vi aspetta a Marsala, in Contrada Ragalia, nei pressi della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.

"Dal 1996 al 2026. E non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme a voi. Perché la nostra storia è fatta dei vostri sogni".

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



