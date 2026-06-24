Precipita con l'auto in un burrone e muore

24/06/2026 12:08:00

Ancora morti sulle strade siciliane. Un uomo di 75 anni, Antonino De Gaetano, residente a San Filippo del Mela, ha perso la vita dopo essere precipitato con la propria auto in un burrone nelle campagne di Condrò.

L'incidente si è verificato in una zona rurale dell'entroterra tirrenico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni proprietari di terreni che hanno notato il veicolo sul fondo della scarpata e hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo, insieme ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Per il pensionato non c'è stato nulla da fare. L'impatto dopo la caduta nel dirupo si è rivelato fatale.

Le ipotesi al vaglio

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia provocato l'uscita di strada dell'automobile.

Tra le ipotesi prese in considerazione vi sono un possibile malore improvviso che avrebbe colpito il conducente mentre era alla guida oppure un guasto meccanico che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire se l'uomo abbia avuto un problema di salute prima dell'incidente o se la tragedia sia stata determinata da altre cause.

Strade difficili nell'entroterra

L'incidente è avvenuto in un'area caratterizzata da strade rurali strette e tortuose che attraversano le colline dell'entroterra messinese. In diversi tratti mancano protezioni laterali e guardrail, soprattutto lungo le zone più impervie.

Condizioni che, in presenza di un malore, di una distrazione o di un guasto, possono trasformare un incidente stradale in una tragedia.

I carabinieri proseguono le indagini per accertare con precisione le cause che hanno portato l'auto a precipitare nel burrone e chiarire ogni aspetto della vicenda.



