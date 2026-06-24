24/06/2026 18:26:00

Cade mentre attraversa la strada e viene travolto e ucciso da un autobus. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus in corso Gelone a Siracusa, una delle principali arterie della città.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il pensionato, di 82 anni stava attraversando la strada a piedi quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo improvvisamente sull'asfalto.

Proprio in quel momento stava transitando un pullman. L'autista, stando alle prime informazioni raccolte, non si sarebbe accorto della presenza dell'anziano a terra e lo avrebbe travolto.

Immediato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo prima del trasferimento urgente all'ospedale di Siracusa.

Le condizioni dell'82enne sono apparse da subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso a causa delle lesioni riportate.

Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale, che sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.



