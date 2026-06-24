Scozzari e Corallo assolti per evasione fiscale e false fatturazioni

24/06/2026 15:05:00

Il Tribunale Penale di Marsala, il 23 giugno, ha assolto con formula piena Giuseppe Scozzari, legale rappresentante della Cooperativa Insieme (fallita nel 2019), e Valentina Corallo, legale rappresentante della Cooperativa I Locandieri, per i reati tributari di evasione fiscale e false fatturazioni.

La Procura aveva chiesto un anno e nove mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati.

A difendere entrambi gli imputati, l’avvocato Tancredi Bongiorno e il tributarista Antonio Palmeri del Foro di Milano.

Di pochi giorni fa, invece, la condanna per bancarotta fraudolenta con la quale il Tribunale collegiale di Marsala ha condannato Scozzari e Corallo, insieme a Giusi Gisone e Vito Accardo, anch’essi assistiti dagli stessi legali.

Scozzari, soddisfatto per l’assoluzione, attende insieme alla difesa le motivazioni della sentenza di bancarotta per valutare e proporre l’appello.

Il percorso giudiziario iniziato a Gorizia per associazione a delinquere e i procedimenti per peculato e truffa a Marsala, terminano dunque con entrambi con l’assoluzione.



