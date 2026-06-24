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Cronaca

» Giudiziaria
24/06/2026 15:05:00

Scozzari e Corallo assolti per evasione fiscale e false fatturazioni

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 Il Tribunale Penale di Marsala, il 23 giugno, ha assolto con formula piena Giuseppe Scozzari, legale rappresentante della Cooperativa Insieme (fallita nel 2019), e Valentina Corallo, legale rappresentante della Cooperativa I Locandieri, per i reati tributari di evasione fiscale e false fatturazioni.

La Procura aveva chiesto un anno e nove mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati.

A difendere entrambi gli imputati, l’avvocato Tancredi Bongiorno e il tributarista Antonio Palmeri del Foro di Milano.

 

Di pochi giorni fa, invece, la  condanna per bancarotta fraudolenta con la quale il Tribunale collegiale di Marsala ha condannato Scozzari e Corallo,  insieme a Giusi Gisone e Vito Accardo, anch’essi assistiti dagli stessi legali.

 

Scozzari, soddisfatto per l’assoluzione, attende insieme alla difesa le motivazioni della sentenza di bancarotta per valutare e proporre l’appello.

Il percorso giudiziario iniziato a Gorizia per associazione a delinquere e i procedimenti per peculato e truffa a Marsala, terminano dunque con entrambi con l’assoluzione.









Native | 24/06/2026
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