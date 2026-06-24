Castelvetrano, 173mila euro per la riattivazione di quattro pozzi comunali

24/06/2026 07:00:00

Nuovo investimento del Comune di Castelvetrano per rafforzare il sistema idrico cittadino. La Giunta ha approvato un progetto esecutivo da 173 mila euro destinato alla riattivazione di quattro pozzi comunali attualmente fuori servizio, con l'obiettivo di aumentare la disponibilità d'acqua e migliorare l'efficienza della rete.

L'intervento riguarda gli impianti di contrada Airone-Staglio, considerati strategici per l'approvvigionamento idrico del territorio. Una scelta che arriva in un periodo in cui l'emergenza siccità e le difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche hanno reso ancora più evidente la necessità di recuperare tutte le fonti disponibili.

Secondo le verifiche effettuate dagli uffici tecnici comunali, il mancato funzionamento dei pozzi sarebbe stato causato soprattutto da problemi alle linee di alimentazione elettrica. Interruzioni improvvise e sbalzi di tensione avrebbero infatti compromesso il corretto funzionamento delle apparecchiature, rendendo necessario un intervento complessivo di ammodernamento.

Per individuare soluzioni più affidabili e durature, l'amministrazione comunale ha avviato un confronto con E-Distribuzione, puntando a garantire una maggiore stabilità nell'alimentazione degli impianti. Il progetto prevede lavori di riqualificazione delle strutture di captazione e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, con l'obiettivo di migliorare la capacità produttiva dei pozzi e rendere più efficiente l'intero sistema.

Un aspetto rilevante riguarda la copertura finanziaria dell'opera. Le risorse necessarie arriveranno infatti dai fondi delle compensazioni ambientali e territoriali previsti dalla convenzione tra il Comune di Castelvetrano ed ERG Wind Energy, senza ricadute dirette sul bilancio comunale.

L'intervento si inserisce nel più ampio programma di azioni avviato dall'amministrazione per fronteggiare le criticità legate all'approvvigionamento idrico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività economiche del territorio.

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Dalla Regione 3,3 milioni per le strade rurali

Buone notizie per la viabilità rurale di Castelvetrano. Tre progetti presentati dal Comune sono stati inseriti nella graduatoria provvisoria della Regione Siciliana e potranno beneficiare di finanziamenti per un importo complessivo di circa 3,3 milioni di euro.

Le opere riguardano alcuni tratti della Statale 115 in direzione Agrigento, la strada comunale Bruca-Giallonghi e i collegamenti con la strada provinciale che conduce a Partanna, infrastrutture considerate fondamentali per la mobilità nelle aree agricole del territorio.

L'obiettivo degli interventi è migliorare la sicurezza stradale e la percorribilità delle arterie rurali, spesso utilizzate quotidianamente da agricoltori, imprese e mezzi agricoli. Strade che rappresentano un elemento essenziale per il funzionamento del comparto agricolo, uno dei settori più importanti dell'economia locale.

Il finanziamento rientra nelle misure regionali dedicate al potenziamento delle infrastrutture al servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l'intento di ridurre i disagi nei collegamenti e favorire una maggiore competitività delle imprese.



