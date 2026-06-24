Trapani, alla Biblioteca diocesana il laboratorio “Un mare di storie”

24/06/2026 08:58:00

Un laboratorio di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni si terrà martedì 30 giugno, alle 16.30, alla Biblioteca diocesana di Trapani. L’appuntamento si svolgerà nella sezione per bambini e ragazzi “Il piccolo principe” e sarà dedicato all’estate, al mare e alla voglia di vacanze. L’iniziativa è gratuita, ma i posti sono limitati: potranno partecipare al massimo 15 bambini, accompagnati da un adulto.

Come partecipare

Il laboratorio si intitola “Un mare di storie”. Sarà, spiega il direttore don Liborio Palmeri, “un appuntamento speciale dedicato all’estate, al mare e alla voglia di vacanze”. Per partecipare è necessario prenotare entro le ore 13 di lunedì 29 giugno. Le famiglie possono contattare la biblioteca al numero 0923/571239 oppure scrivere all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it. Nella mail bisogna indicare nome, cognome, età del bambino e un recapito.

Gli orari della Biblioteca

Per tutto il mese di giugno la sala lettura e il servizio prestiti restano disponibili il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Il martedì, mercoledì e giovedì la Biblioteca sarà aperta nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. Nel mese di luglio l’apertura sarà soltanto al mattino: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Ad agosto la Biblioteca resterà chiusa al pubblico per le ferie estive. Riaprirà a settembre con lo stesso orario di luglio, quindi solo al mattino, dal lunedì al venerdì. Da ottobre riprenderà l’orario invernale.

Una biblioteca aperta dal 2006

La Biblioteca diocesana si trova al piano terra del Palazzo del Seminario Vescovile. È aperta a tutti dal 2006, grazie a un investimento della Diocesi. Il pubblico può accedere direttamente ai libri in due sale di lettura distinte: una dedicata alle opere generali e alle discipline umanistiche, l’altra riservata a teologia e filosofia. Una parte della dotazione bibliografica, composta da oltre 60.000 volumi, si trova nei depositi librari. Il catalogo della Biblioteca, l’OPAC, è consultabile anche online da casa.

La sezione per bambini

I servizi di consultazione, prestito, informazioni bibliografiche e accesso alla rete sono gratuiti.

Dal 2009 la Biblioteca ha creato e sviluppato la sezione per bambini e ragazzi “Il piccolo principe”, con spazi dedicati e una raccolta specializzata di filastrocche, fiabe, albi illustrati e racconti.

Dal 2013 è attiva anche la Biblioteca digitale, con e-book, audiolibri e altri materiali elettronici accessibili in streaming o con download a tempo, attraverso il prestito digitale.

La Biblioteca aderisce al programma nazionale “Nati per leggere” e organizza laboratori di lettura ad alta voce, anche negli studi pediatrici, incontri con le scuole ed eventi creativi per i piccoli lettori.

Il prossimo appuntamento è quello di martedì 30 giugno. La prenotazione va fatta entro le 13 di lunedì 29 giugno.



