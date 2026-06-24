A Selinunte torna Mediterraneo Jazz: quattro concerti dal 4 al 15 luglio

24/06/2026 11:00:00

Dal 4 al 15 luglio torna Mediterraneo Jazz, la rassegna ideata da Curva Minore e inserita nel programma di Selinunte Estate.

Quattro appuntamenti, tutti alle 21 al Parco archeologico di Selinunte, per attraversare le nuove rotte del jazz contemporaneo: improvvisazione, ricerca sonora, tradizioni mediterranee e musiche del mondo.

In programma Gianni Gebbia con Tony Buck, Paolo Angeli, l’Alkantara MediOrkestra e il Giuseppe Guarrella Niwas Quartet.

Il primo weekend

Ad aprire la rassegna, sabato 4 luglio, sarà “The Fruitful Darkness”, progetto che riunisce il sassofonista e flautista Gianni Gebbia e il batterista australiano Tony Buck, storico membro dei The Necks.

Il concerto prende spunto dall’omonimo libro dell’antropologa e monaca zen Joan Halifax. Sul palco, il respiro circolare di Gebbia incontra le cellule ritmiche ipnotiche di Buck, tra raga indiani, canti dei pescatori siciliani, dark ambient, drone e richiami sciamanici.

Domenica 5 luglio sarà la volta di Paolo Angeli con “Lema”. Al centro della performance c’è la sua chitarra sarda preparata, uno strumento-orchestra a venticinque corde, con martelletti, eliche, ponti mobili e dispositivi sonori.

Angeli costruisce un percorso tra composizione e improvvisazione, tradizione isolana, free jazz, folk noise, flamenco contemporaneo, post-rock e avanguardie mediterranee.

Il 14 luglio l’Alkantara MediOrkestra

Dopo una pausa, Mediterraneo Jazz riprenderà martedì 14 luglio con “Terraemaris” dell’Alkantara MediOrkestra, ensemble diretto da Giuseppe Privitera.

Il progetto nasce come residenza creativa e lavoro di ricerca transculturale. Si ispira ai temi di “Horcynus Orca” e guarda al Mediterraneo come spazio di migrazioni, attraversamenti e identità in movimento.

Sul palco strumenti e tradizioni diverse: dal marranzano siciliano all’oud mediorientale, dal duduk armeno ai fiati della tradizione araba, fino agli archi europei e alle percussioni orientali.

Chiusura con il Guarrella Niwas Quartet

A chiudere la rassegna, mercoledì 15 luglio, sarà “New Call” del Giuseppe Guarrella Niwas Quartet.

La formazione è guidata dal contrabbassista siciliano Giuseppe Guarrella, con Gianpiero Fronte al sax, Salvo Scucces al vibrafono ed Emanuele Primavera alla batteria.

Il quartetto presenta il secondo lavoro discografico, con composizioni originali costruite sul dialogo tra scrittura e improvvisazione. Un jazz di ricerca, tra tensione ritmica, lirismo e libertà formale.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Parco archeologico di Selinunte e tramite CoopCulture.



