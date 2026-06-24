Sicilia, cercano di "assaltare" in mare la Guardia di Finanza. Il video 

24/06/2026 12:22:00

Un controllo in mare si trasforma in una violenta colluttazione. È accaduto nel pomeriggio del 21 giugno nelle acque del Golfo di Capo Zafferano, dove due uomini sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza dopo avere opposto resistenza ai militari intervenuti per controllare un acquascooter segnalato per manovre pericolose.

La scena, ripresa in un video che nelle ultime ore è diventato virale sui social, mostra momenti di forte tensione tra alcuni giovani e l'equipaggio di una motovedetta delle Fiamme Gialle.

La segnalazione al 117

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, tutto è iniziato dopo una segnalazione arrivata al numero di pubblica utilità 117.

Al centro dell'allarme c'era un acquascooter che stava effettuando manovre pericolose ad alta velocità nelle acque di Capo Zafferano. A bordo vi erano due persone che, secondo la segnalazione, navigavano senza casco.

Una motovedetta della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo è quindi intervenuta per procedere al controllo.

Il tentativo di fuga e le minacce

Quando i militari hanno intimato l'alt, il conducente dell'acquascooter non si è fermato. Al contrario, si è diretto verso un natante presente nella zona.

A quel punto il controllo è stato esteso anche all'imbarcazione.

Secondo la ricostruzione ufficiale, gli occupanti del natante hanno subito manifestato un atteggiamento ostile nei confronti dei finanzieri, opponendosi alle operazioni di polizia.

La situazione è rapidamente degenerata. I presenti avrebbero rivolto minacce all'equipaggio della Guardia di Finanza e tentato più volte di salire a bordo della motovedetta del Corpo.

Nel frattempo l'acquascooter avrebbe continuato a effettuare manovre evasive considerate particolarmente pericolose, mettendo a rischio sia i militari sia gli altri diportisti presenti nell'area.

La colluttazione e il video virale

È in questa fase che si sono verificati i momenti più concitati documentati dalle immagini circolate online.

Alcuni giovani sono saliti sulla motovedetta della Guardia di Finanza e ne è nata una colluttazione con i militari.

Le immagini mostrano spinte, urla e momenti di forte tensione prima che le forze dell'ordine riuscissero a riprendere il controllo della situazione.

L'intervento di una seconda unità navale della Guardia di Finanza, giunta in supporto, ha consentito di mettere in sicurezza l'area e riportare la calma.

Durante le operazioni è stata inoltre prestata assistenza a una donna incinta presente sul posto.

Due arresti e domiciliari con braccialetto elettronico

Al termine degli accertamenti, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato con le accuse di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, aggravate dall'essere state commesse in luogo pubblico e da più persone riunite.

Gli accertamenti alcolemici hanno inoltre evidenziato valori superiori ai limiti di legge per entrambi gli arrestati. Uno dei due è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

Il 23 giugno, davanti al Tribunale di Termini Imerese, il giudice ha convalidato gli arresti, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Vittorio Cavallo.

Per entrambi gli indagati è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

I controlli sul mare

L'episodio si è verificato in un tratto di costa particolarmente frequentato durante la stagione estiva e ricadente nell'area del Sito di Interesse Comunitario di Capo Zafferano.

La Guardia di Finanza sottolinea come l'intervento rientri nelle attività di vigilanza e controllo svolte lungo il litorale per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ordine pubblico negli spazi marittimi, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e diportistico.



