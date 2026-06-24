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Cronaca
24/06/2026 17:23:00

La fortuna bussa a Marsala: vincita da un milione di euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-06-2026/1782314744-0-la-fortuna-bussa-a-marsala-vincita-da-un-milione-di-euro.jpg

Un milione di euro vinto con una giocata da pochi euro. È successo a Marsala, dove la fortuna ha fatto tappa alla tabaccheria di via Dante Alighieri 86/A, regalando a un fortunato giocatore una vincita da 1 milione di euro al Million Day.

 

La combinazione vincente è stata quella composta dai numeri 7, 9, 12, 17 e 20. Cinque numeri che hanno cambiato la vita di qualcuno e acceso l'entusiasmo in città.

 

La vincita è stata registrata presso la tabaccheria gestita da Rocco Curatolo e dai suoi due fratelli, un'attività aperta soltanto lo scorso 1° aprile e che, a pochi mesi dall'inaugurazione, può già raccontare una storia destinata a rimanere nella memoria.

 

La gioia dei titolari

 

La notizia si è diffusa rapidamente tra clienti e residenti della zona, trasformando il punto vendita in un piccolo centro di festeggiamenti e curiosità. Inevitabile la domanda che circola tra i marsalesi: chi sarà il vincitore?

"Siamo felici di aver rappresentato questo momento di gioia – raccontano i titolari –. Episodi come questo ricordano alla nostra comunità quanto la fortuna, in rare occasioni, possa regalare emozioni autentiche e inaspettate. E di questo non possiamo che essere grati. Evidentemente il nostro tabacchino porta fortuna".

 

Chi è il nuovo milionario?

 

Come spesso accade in questi casi, l'identità del vincitore resta avvolta nel mistero. Potrebbe trattarsi di un cliente abituale oppure di qualcuno di passaggio. Di certo c'è che da oggi a Marsala c'è un nuovo milionario.

Una vincita che porta entusiasmo e che diventa anche un motivo di orgoglio per un'attività commerciale giovane, già entrata nella cronaca cittadina grazie a un colpo di fortuna da record.

A chi ha centrato la combinazione vincente va l'augurio di utilizzare al meglio questo inatteso tesoro. Perché un milione di euro può cambiare molte cose, ma le storie più belle iniziano sempre da un pizzico di fortuna e da cinque numeri usciti al momento giusto.









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