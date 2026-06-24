Trapani, sulla "rottamazione quinquies" Fratelli d'Italia rivendica il risultato

24/06/2026 10:24:00

Dopo l'approvazione in Consiglio comunale della Rottamazione Quinquies, Fratelli d'Italia rivendica il ruolo svolto nel percorso che ha portato Trapani ad aderire alla definizione agevolata delle cartelle tributarie.

A intervenire è Michele Ritondo, vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia e responsabile dei Dipartimenti Lavoro e Famiglia, che parla di "una buona notizia per tanti cittadini trapanesi" e di "un segnale concreto di attenzione verso famiglie, lavoratori e attività economiche che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare difficoltà economiche e fiscali".

L'approvazione della misura arriva al termine di un percorso politico e amministrativo avviato nei mesi scorsi.

Già a gennaio il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia aveva depositato in Consiglio comunale alcune proposte per recepire gli strumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2026, tra cui proprio la cosiddetta Rottamazione Quinquies. In quella fase il partito aveva chiesto all'amministrazione Tranchida di attivare meccanismi di alleggerimento fiscale per contribuenti e imprese.

Successivamente, il dibattito si è sviluppato anche all'interno della maggioranza.

La Giunta comunale aveva approvato la proposta tecnica da trasmettere al Consiglio, aprendo formalmente la strada all'adesione del Comune di Trapani alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale.

Il via libera definitivo è arrivato durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, la stessa che ha approvato anche il bonus Tari destinato alle famiglie in condizioni economiche più fragili. Un dibattito caratterizzato da momenti di forte tensione politica ma che si è concluso con l'approvazione di due misure destinate a incidere direttamente sul rapporto tra Comune e contribuenti.

Secondo Ritondo, il risultato ottenuto dimostra che "la politica riesce ancora a lavorare nell'interesse della città quando mette al centro i bisogni reali dei cittadini". L'esponente di Fratelli d'Italia attribuisce il provvedimento al quadro normativo promosso dal Governo Meloni, che ha esteso agli enti locali la possibilità di applicare forme di definizione agevolata dei debiti tributari.

La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni pagando il tributo dovuto e le spese previste, con l'abbattimento di sanzioni e interessi secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e recepite dal Comune.

"Molte persone – afferma Ritondo – si trovano a dover gestire situazioni debitorie accumulate nel tempo. La Rottamazione Quinquies offre una concreta possibilità di regolarizzazione e può contribuire a restituire serenità a tanti cittadini".

La partita politica, tuttavia, resta aperta.

Se Fratelli d'Italia rivendica di avere portato il tema nell'agenda amministrativa cittadina, l'amministrazione comunale sottolinea invece il lavoro tecnico svolto per rendere compatibile la misura con gli equilibri di bilancio dell'ente.

Un confronto che si misurerà nel reale impatto della rottamazione sulle casse comunali e sul numero dei contribuenti che decideranno di aderire.



