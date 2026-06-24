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Cittadinanza
24/06/2026 15:18:00

Trapani, giornata contro le dipendenze: istituzioni, famiglie e territorio per la prevenzione 

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Il tema delle dipendenze torna al centro dell'attenzione in occasione della Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987 per promuovere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno delle droghe e delle altre forme di dipendenza.

Per venerdì 26 giugno, presso il polo universitario di Trapani dell'Università degli Studi di Palermo, è in programma una giornata di approfondimento scientifico e sociale promossa dal Tribunale Ordinario di Trapani, in collaborazione con il Distretto socio-sanitario 55, il Distretto 50, la Psicologia Giuridica dell'Asp di Trapani, il SerD e la docente universitaria Lalage Mormile.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di affrontare un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto contorni sempre più complessi. 

Accanto alle dipendenze da sostanze stupefacenti, infatti, crescono le cosiddette dipendenze comportamentali, dal gioco d'azzardo patologico all'abuso di videogiochi e piattaforme digitali, problematiche che coinvolgono soprattutto le fasce più giovani della popolazione.

La giornata sarà articolata in due momenti distinti. 

Dalle 9 alle 13 si svolgerà la tavola rotonda dal titolo "Vecchie e nuove dipendenze, capacità e autodeterminazione", che vedrà confrontarsi rappresentanti della Procura della Repubblica, della Prefettura, della Diocesi, dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Commercialisti. Un'occasione per discutere gli aspetti giuridici, sanitari e sociali legati alle dipendenze.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, spazio invece all'incontro "Oltre la sostanza. Cittadinanza, istituzioni e risorse territoriali per il recupero e l'inclusione", pensato come momento di confronto aperto alle famiglie, alle associazioni e agli operatori che quotidianamente lavorano sul territorio.

Secondo i dati nazionali più recenti, oltre 129 mila persone con problemi di dipendenza risultano seguite dai Servizi pubblici per le dipendenze (SerD), mentre tra i nuovi utenti in trattamento cresce il peso delle sostanze stimolanti, in particolare della cocaina. Gli osservatori segnalano inoltre un aumento dei fenomeni di policonsumo e una maggiore diffusione delle dipendenze comportamentali tra adolescenti e giovani adulti.

"Una giornata che ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul problema delle dipendenze: una realtà difficile che vivono molte famiglie e tanti giovani alle prese con problematiche legate non solo alla tossicodipendenza, ma anche alle cosiddette dipendenze comportamentali, come il gioco d'azzardo patologico e la dipendenza dai videogiochi. Un ragazzo che sperimenta la dipendenza va supportato attraverso la collaborazione in rete delle famiglie, della scuola, dei servizi socio-sanitari e di tutte le istituzioni coinvolte", sottolinea l'assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Trapani, Baldo Mancuso.

L'evento si svolge con il patrocinio del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 55 e punta a rafforzare quella rete territoriale che, secondo gli organizzatori, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire l'insorgenza delle dipendenze e accompagnare i percorsi di recupero e reinserimento sociale. Una sfida che riguarda non soltanto i servizi sanitari, ma l'intera comunità.









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