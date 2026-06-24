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Cittadinanza
24/06/2026 07:57:00

Marsala, polemiche all’ufficio postale di corso Gramsci: “Favoritismi in fila”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-06-2026/1782281156-0-marsala-polemiche-all-ufficio-postale-di-corso-gramsci-favoritismi-in-fila.jpg

Arriva una nuova segnalazione sull’ufficio postale di corso Antonio Gramsci, a Marsala. Non è la prima lamentela che riguarda questa sede: anche in passato alcuni utenti avevano segnalato disagi nella gestione del servizio e delle attese.

 

Questa volta a scrivere è un cittadino che racconta un episodio avvenuto intorno alle 13, ieri, mentre diverse persone erano in fila allo sportello.

Secondo quanto riferito, una persona sarebbe stata fatta passare avanti rispetto agli altri utenti in attesa, senza che venisse spiegato il motivo della precedenza o comunicato un eventuale criterio di priorità.

La stessa persona, sempre secondo la segnalazione, avrebbe detto di essere “figlia di un postino”.

 

Il cittadino racconta di avere fatto presente la situazione al personale allo sportello, chiedendo chiarimenti sulla gestione della fila e sulla possibilità di parlare con un responsabile dell’ufficio.

 

La risposta ricevuta, sempre secondo la segnalazione, avrebbe generato ulteriore confusione tra gli utenti presenti. La dipendente avrebbe prima dichiarato di essere lei la direttrice, salvo poi fornire un’indicazione diversa poco dopo, quando un altro utente avrebbe chiesto se la direttrice fosse presente.

 

L’episodio, così come raccontato dal cittadino, avrebbe creato malumore e disagio tra le persone in attesa, già provate dai tempi del servizio.

“Non è accettabile che in un ufficio pubblico si verifichino dinamiche di questo tipo, con favoritismi verso conoscenti o familiari, e con conseguente mancato rispetto dell’ordine della fila”, scrive il cittadino, chiedendo maggiore chiarezza nella gestione delle file e delle eventuali precedenze.

 

Nella segnalazione vengono lamentati anche tempi lunghi tra un’operazione e l’altra e una gestione poco ordinata del servizio allo sportello.

Il cittadino chiede che venga fatta chiarezza sull’accaduto e che siano adottati correttivi per garantire un servizio più trasparente, ordinato e rispettoso degli utenti in attesa.









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