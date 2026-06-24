A Paceco torna il "Dattilo Cannolo Fest": tre giorni tra gusto, tradizione e spettacolo

24/06/2026 22:50:00

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate trapanese: il Dattilo Cannolo Fest 2026, in programma il 3, 4 e 5 luglio nella frazione di Dattilo, nel comune di Paceco. Tre giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche siciliane, con un ricco calendario di eventi tra cucina, cultura, folklore e spettacolo.

La manifestazione, a ingresso libero, celebra il cannolo siciliano come simbolo della tradizione dolciaria dell’Isola e punta a valorizzare il territorio attraverso un grande evento diffuso che trasformerà Dattilo in un palcoscenico a cielo aperto.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Dattilo APS con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – insieme al Comune di Paceco, al Libero Consorzio Comunale di Trapani e a Unioncamere Sicilia. Supporto logistico affidato alla Peralta Production e patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Tre giorni tra cucina, cultura e spettacolo

Il programma prevede show cooking con chef noti, talk tematici, presentazioni letterarie e spettacoli musicali e comici, oltre a momenti dedicati al folklore siciliano e ai prodotti tipici del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli show cooking con Peppe Giuffrè, il concorso “Il Cannolo delle Pro Loco”, le degustazioni di Marsala e il talk sulla Dieta Mediterranea e i grani antichi. Spazio anche al concorso canoro “Lasciatemi Cantare”, agli spettacoli di mentalismo e ai cabaret con artisti come Toti e Totino e il duo Matranga e Minafò. Non mancheranno momenti culturali con presentazioni di libri, incontri e la consegna del “Premio 91027 – Eccellenze della Città di Paceco”, dedicato alle realtà distintesi sul territorio.

Un evento per valorizzare il territorio

Il Cannolo Fest si conferma anche per l’edizione 2026 un grande contenitore di promozione turistica ed enogastronomica, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare l’identità culturale siciliana attraverso il cibo e lo spettacolo.

Per tre giorni, Dattilo diventerà così una vetrina delle eccellenze della provincia di Trapani, richiamando visitatori, appassionati e turisti da tutta la Sicilia.



