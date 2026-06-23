Marsala, cambia la viabilità per San Giovanni. Ecco tutti i divieti

Domani, 24 giugno, in occasione dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto modifiche alla viabilità in prossimità del Lungomare Boeo.
In particolare:
1) Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 alle ore 24:00 nei seguenti siti:
- piazzale Largo Gen. Signorino (area di sosta adiacente il Baglio Anselmi);
- Area antistante la Chiesa di San Giovanni;
- Tratto del Viale Isonzo, dall’intersezione con il Lungomare Boeo fino alla via Garraffa, compreso per motivi di sicurezza il piazzale On Domenico Adamo (area in proprietà del Parco Archeologico), fronte via Sibilla;
2) Interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 21:00 fino a cessata esigenza:
- Lungomare Boeo (fronte Chiesa), tratto stradale tra viale Isonzo e piazzale Largo Gen. Signorino, inizio del Baglio Anselmi, con sbarramento completo, di transenne e veicoli degli agenti in servizio;
3) Divieto di transito veicolare, dalle ore 21:00 fino a cessata esigenza, dei tratti stradali:
- viale Isonzo, dall’intersezione con il Lungomare Boeo alla via Garraffa;
- Lungomare Boeo, dall’intersezione con la via Scipione L’Africano al viale Isonzo;
- via Mergellina, dall’intersezione con la via delle Sirene al Lungomare Boeo;
- via A. Diaz, dall’intersezione con la via delle Sirene al Lungomare Boeo;
- via Sibilla, dall’intersezione con la via A. Diaz al viale Isonzo;
- via Delle Sirene, dall’intersezione con la via A. Diaz al viale Isonzo;
4) Obblighi di svolta
- sul Lungomare Boeo (nei pressi dei Canottieri), veicoli provenienti dalla via Honor Frost obbligo di svolta a destra per via C. Vito Falco, ad eccezione per alcuni residenti, esercenti e clienti fruitori di locali sul Lungomare Boeo; ;
- sul Lungomare Boeo (nei pressi dei canottieri), veicoli provenienti dalla via C. Vito Falco obbligo di svolta sinistra nella via Honor Frost;
- sul Lungomare Boeo (nei pressi della Piazza Unità d’Italia), veicoli provenienti dalla piazza Piemonte e Lombardo obbligo di svolta a destra per via Scipione L’Africano;
- sulla via Sibilla obbligo di svolta a sinistra nella via A. Diaz; - sulla via A. Diaz obbligo di svolta a sinistra sulla via Delle Sirene.