A Buseto Palizzolo la prima Segesta Horse Cup: finali regionali e trekking

23/06/2026 11:00:00

Sabato 27 e domenica 28 giugno il Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo ospita la prima edizione della Segesta Horse Cup, l'evento che chiude la stagione siciliana della Fitetrec-Ante. Due giornate con le finali del campionato regionale, un trofeo speciale e il trekking a cavallo verso Segesta. Ingresso libero.

Le finali del campionato regionale

Il cuore della manifestazione sono le finali del Campionato Regionale Fitetrec-Ante, la Federazione Italiana Turismo Equestre. Cavalieri e amazzoni da tutta la Sicilia si contenderanno i titoli nelle diverse discipline del turismo equestre, dalle categorie giovanili agli amatori fino agli open.

Le prove si svolgeranno tra l'Arena del Sole e l'Arena della Luna e riguarderanno Gimkana Master, Gimkana Western, Monta da Lavoro Tradizionale, Ranch Sorting, Country Derby e Doma Vaquera. Ogni gara assegnerà un titolo regionale e contribuirà a definire i protagonisti della stagione 2026.

Accanto alle competizioni federali trova spazio la Trapani Arabian Horse Cup, organizzata dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduto da Antonio Culcasi, con gli show dedicati ai cavalli arabi.

Il Trofeo Segesta Horse Cup

Tra i momenti più attesi c'è il Trofeo Segesta Horse Cup, in programma domenica 28 giugno. È una competizione speciale, aperta a tutti i cavalieri presenti, pensata come momento di confronto e aggregazione e collocata nella giornata conclusiva del fine settimana.

Il trekking «Verso il mito di Segesta»

Alle gare si affianca il trekking equestre «Verso il mito di Segesta», che porta i partecipanti dentro il paesaggio della zona. Sabato 27 il percorso attraverserà Monte Inici, Pizzo delle Neviere, il Lago di Brando, Castellammare del Golfo e le Terme Segestane. Domenica 28 gli escursionisti a cavallo raggiungeranno Monte Pispisa, il Santuario di Mango e l'area archeologica di Segesta, con degustazioni di prodotti tipici curate dall'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi e dall'Associazione Lady Chef Sicilia.

Il programma

La macchina organizzativa si mette in moto già venerdì 26 giugno, con l'arrivo dei binomi, la scuderizzazione e le visite veterinarie. La serata di sabato è dedicata alla serata di gala, con gli spettacoli della monta iberica, disciplina che affonda le radici nella tradizione equestre spagnola. L'evento si chiude domenica alle 18 con le premiazioni e l'assegnazione dei titoli regionali e del Trofeo Segesta Horse Cup.

La manifestazione è promossa dalla Fitetrec-Ante, con il presidente nazionale Franco Amadio e il presidente regionale Stefano Varvaro, e si propone di unire sport, promozione del territorio e cultura del cavallo nella cornice del Parco archeologico di Segesta.



