Ad Alcamo il weekend di danza di Danzarkè: dalle «Stagioni» a «Coppélia»

23/06/2026 13:05:00

Sabato 27 e domenica 28 giugno, alle 20.30, il Teatro Cielo d'Alcamo ospita due spettacoli di danza della scuola Danzarkè: «Le quattro stagioni» e «Coppélia». Gli appuntamenti rientrano nei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli.

«Le quattro stagioni», sabato

Si comincia sabato con «Le quattro stagioni». Lo spettacolo racconta, attraverso la danza, la nascita della vita sulla terra e il succedersi delle stagioni, immaginate come quattro presenze diverse, ciascuna con un proprio compito. È un percorso costruito su musica e movimento, pensato per accompagnare lo spettatore lungo il ciclo dell'anno.

«Coppélia», domenica

Domenica tocca a «Coppélia», nuovo adattamento del celebre balletto classico. Al centro della storia un misterioso inventore e una bambola che sembra viva, con una giovane protagonista che dovrà capire chi ha davvero un cuore e chi solo ingranaggi. Un titolo del grande repertorio, riproposto in chiave adatta al pubblico di ogni età.

La scuola

Entrambi gli spettacoli sono firmati dalla scuola Danzarkè di Alcamo, che lavora sulla danza classica, moderna e contemporanea. Le due serate chiudono il percorso dell'associazione e si inseriscono nel calendario dei festeggiamenti patronali.



