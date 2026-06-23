Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
23/06/2026 13:05:00

Ad Alcamo il weekend di danza di Danzarkè: dalle «Stagioni» a «Coppélia»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/ad-alcamo-il-weekend-di-danza-di-danzarke-dalle-stagioni-a-coppelia-450.jpg

Sabato 27 e domenica 28 giugno, alle 20.30, il Teatro Cielo d'Alcamo ospita due spettacoli di danza della scuola Danzarkè: «Le quattro stagioni» e «Coppélia». Gli appuntamenti rientrano nei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli.

«Le quattro stagioni», sabato

Si comincia sabato con «Le quattro stagioni». Lo spettacolo racconta, attraverso la danza, la nascita della vita sulla terra e il succedersi delle stagioni, immaginate come quattro presenze diverse, ciascuna con un proprio compito. È un percorso costruito su musica e movimento, pensato per accompagnare lo spettatore lungo il ciclo dell'anno.

«Coppélia», domenica

Domenica tocca a «Coppélia», nuovo adattamento del celebre balletto classico. Al centro della storia un misterioso inventore e una bambola che sembra viva, con una giovane protagonista che dovrà capire chi ha davvero un cuore e chi solo ingranaggi. Un titolo del grande repertorio, riproposto in chiave adatta al pubblico di ogni età.

La scuola

Entrambi gli spettacoli sono firmati dalla scuola Danzarkè di Alcamo, che lavora sulla danza classica, moderna e contemporanea. Le due serate chiudono il percorso dell'associazione e si inseriscono nel calendario dei festeggiamenti patronali.

 









Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782119894-0-.jpg

Giornata Rifugiato 2026: Marsala premiata da UNHCR con Liberi di...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781867359-0-politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche.jpg

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche