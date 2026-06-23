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Cultura

» Sociale
23/06/2026 15:14:00

Trapani: alla Casina delle Palme, anziani sul palco contro le truffe 

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Un pomeriggio all’insegna del teatro, della partecipazione e della consapevolezza quello vissuto oggi alla Casina delle Palme di Trapani, struttura affidata alla Pro Loco di Trapani, dove si è svolto l’appuntamento conclusivo del progetto S.T.A.R.T. (Sicurezza contro le Trappole agli Anziani a Rischio Truffa), percorso dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane.
 

A salire sul palco non sono stati attori professionisti, ma sei donne protagoniste del laboratorio teatrale del Cif di Trapani, che hanno scelto di raccontare, attraverso il linguaggio della comicità e dell’ironia, un fenomeno delicato e sempre più attuale. Lo spettacolo, curato dal Consorzio Solidalia, ha permesso di trasformare paure, esperienze e situazioni quotidiane in un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza.
La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha seguito con interesse e divertimento le diverse scene portate in scena dalle protagoniste. Attraverso sketch e situazioni comiche sono stati affrontati alcuni dei principali tentativi di raggiro rivolti agli anziani, dalle telefonate ingannevoli ai falsi operatori di luce, gas e acqua, fino ai tentativi di raggiro messi in atto sfruttando la fiducia e la buona fede delle persone.
 

Il progetto è stato promosso dal Comune di Trapani, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, ed è stato finanziato dal Ministero dell’Interno tramite il Fondo unico di giustizia 2024. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Prefettura e con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, ha puntato a rafforzare la cultura della prevenzione e a fornire agli anziani strumenti utili per riconoscere e contrastare i rischi. Presenti alla conclusione del percorso i rappresentanti di Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri, insieme agli esponenti degli enti coinvolti, tra cui l’Istituto Ciaccio Montalto e il Consorzio Solidalia, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
L’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando come la tutela degli anziani rappresenti un impegno fondamentale per la comunità. 

 

Ha spiegato che il progetto S.T.A.R.T. testimonia un’idea di sicurezza fondata non soltanto sul controllo del territorio, ma anche sulla prevenzione, sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini e sulla costruzione di una rete di attenzione e solidarietà. Secondo l’assessore, il coinvolgimento diretto degli anziani attraverso il teatro ha restituito un messaggio importante di partecipazione civile, dimostrando come l’arte possa diventare uno strumento efficace per informare e sensibilizzare.
Con lo spettacolo alla Casina delle Palme si è concluso un percorso necessario. Un’esperienza che ha unito cultura, prevenzione e socialità, confermando come anche il palcoscenico possa trasformarsi in un luogo di educazione civica e difesa collettiva.

 

Beatrice Progni

 









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