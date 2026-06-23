Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
23/06/2026 15:50:00

A Marsala nasce l'associazione "Caterina Di Girolamo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782222795-0-a-marsala-nasce-l-associazione-caterina-di-girolamo.jpg

A un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Caterina Di Girolamo diventa un progetto concreto di impegno sociale e civile. Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17, al Grand Hotel Palace di Marsala, sarà presentata ufficialmente l’Associazione Caterina Di Girolamo – Educatrice dei dimenticati, nata per portare avanti i valori e l'opera di una donna che ha dedicato la propria vita al mondo del carcere e al recupero delle persone più fragili.

 

Caterina Di Girolamo, scomparsa prematuramente lo scorso anno, è la figlia dell'ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. Per anni ha lavorato nell'amministrazione penitenziaria, distinguendosi per l'attenzione verso i detenuti e per la convinzione che il carcere debba essere un luogo di rieducazione e reinserimento sociale, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

 

Proprio da questa idea prende le mosse la nuova associazione, che si propone di promuovere iniziative capaci di favorire il recupero delle persone detenute e di prevenire l'emarginazione sociale, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie.

L'evento richiama esplicitamente il principio costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e pone una domanda centrale: cosa si può fare di più per contribuire al reinserimento dei detenuti nella vita sociale e per evitare che gli errori dei genitori ricadano sui figli, soprattutto se minorenni?

Ad aprire l'incontro sarà Alberto Di Girolamo, presidente dell'associazione, che illustrerà le ragioni della nascita del sodalizio. Seguiranno le testimonianze di chi ha conosciuto e lavorato con Caterina Di Girolamo: Renato Persico, direttore del carcere Ucciardone di Palermo ed ex direttoure della casa circondariale di Trapani, la responsabile dell'area trattamentale Lilli Castiglione e il cappellano don Francesco Pirrera e Guglielmo Norrito.

 

La seconda parte dell'incontro sarà dedicata a una riflessione più ampia sul sistema penitenziario e sulle prospettive di reinserimento sociale dei detenuti. Interverranno ancora Renato Persico, il magistrato Dino Petralia, già capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa e Alberto Di Girolamo.

 

L'associazione ha già avviato un primo progetto all'interno del carcere, un corso di teatro coordinato da Luana Rondinelli e Massimo Licari, segno concreto di una volontà che punta a trasformare il ricordo in azione.

L'appuntamento del 25 giugno sarà quindi non solo un momento commemorativo, ma anche l'avvio ufficiale di un percorso che intende tenere viva l'eredità umana e professionale di Caterina Di Girolamo, mettendo al centro chi spesso resta ai margini della società: i "dimenticati" ai quali lei aveva scelto di dedicare il proprio lavoro e la propria vita.









Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782119894-0-.jpg

Giornata Rifugiato 2026: Marsala premiata da UNHCR con Liberi di...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781867359-0-politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche.jpg

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche