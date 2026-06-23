Marsala, Elia Martinico: "Forza Italia deve tornare tra la gente, nei quartieri e tra i giovani"

23/06/2026 06:00:00

Elia Martinico, segreteria comunale di Forza Italia, giovedì 25 giugno si insedierà il Consiglio comunale. Lei non ci sarà. Cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale?

Succede quello che accade durante le competizioni: c’è il rischio che si possa non essere eletti. Abbiamo perso molto tempo nella indicazione del candidato sindaco, speravamo nella discesa in campo di Nicola Fici e alla fine ci siamo ritrovati ad appoggiare Giulia Adamo. Donna che mi sento personalmente di ringraziare, perché ha messo tutta la sua competenza e passione ma non è bastata.

Sembra contenta di avere perso?

No, assolutamente. Io ho fatto la mia parte, ho lavorato sul territorio, ho girato la città. Non è stato semplice per molti motivi. Il fatto di non essere in Consiglio comunale non mi esonera dall’essere attiva. Da segretaria cittadina sarò molto attenta a tutte le questioni che riguardano la città, gli atti amministrativi e i passaggi del Consiglio. In Aula siamo rappresentati da Enzo Sturiano, mi pare che Forza Italia non avrebbe potuto avere migliore rappresentanza, a lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il partito. Ci siamo già incontrati diverse volte, lavoreremo in squadra.

Lei è la segretaria azzurra marsalese, che obiettivi ha?

Guardi, sono molto carica. Credo in un partito che finalmente torni dialogante e inclusivo. Che non metta muri e che sappia aggregare. Una Forza Italia che non sia a uso e consumo di pochi ma che crei percorsi politici concreti, seri, valoriali. Ripartiremo dall'ascolto. Dobbiamo tornare tra la gente, nei quartieri, tra le categorie produttive, tra i giovani. Un partito vive se riesce a interpretare i bisogni del territorio. Forza Italia ha una storia importante e oggi ha il dovere di costruire una proposta politica credibile, moderna e vicina ai cittadini. Io credo sempre nel dialogo. Le differenze di vedute possono esistere, ma ciò che deve prevalere è il bene del partito e della comunità che rappresentiamo. Da parte mia ci sarà sempre disponibilità al confronto con chiunque voglia contribuire a rafforzare Forza Italia

Cosa è successo tra lei e Toni Scilla, segretario provinciale?

Nulla di diverso di quello che accade, spesso e sempre in politica, è solo questione di tempo. Il segretario provinciale ha fatto delle scelte in campagna elettorale che non ho condiviso ma subito. Non ne voglio parlare, per me è tempo di costruire nuove cose e sempre al servizio del partito. Oggi è tempo solo di lavoro e di rilancio, di non pensare al passato.

Che rapporto avrà Forza Italia con la nuova amministrazione comunale?

Saremo una forza responsabile. Valuteremo gli atti e le scelte amministrative nel merito, senza pregiudizi. Quando ci saranno provvedimenti utili alla città li sosterremo, quando invece riscontreremo criticità faremo opposizione con fermezza ma sempre nell'interesse di Marsala.

Dopo questa esperienza elettorale ha mai pensato di lasciare la politica?

Assolutamente no. La politica non coincide con una candidatura o con una carica elettiva. È impegno quotidiano, presenza sul territorio e capacità di rappresentare idee e valori. Continuerò a fare politica con la stessa determinazione di prima.

Quale sarà la sua prima iniziativa da segretaria comunale dopo l'insediamento del Consiglio?

Voglio avviare una fase di confronto aperto con iscritti, simpatizzanti e cittadini. Abbiamo bisogno di raccogliere idee, proposte e anche critiche costruttive. Un partito deve essere una casa aperta e non un luogo chiuso in cui decidono sempre gli stessi.



