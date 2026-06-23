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Politica
23/06/2026 14:04:00

Libero Consorzio di Trapani, ecco i due nuovi consiglieri provinciali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782216342-0-libero-consorzio-di-trapani-ecco-i-due-nuovi-consiglieri-provinciali.jpg

Si sono appena insediati, nel corso della seduta convocata il 23 giugno 2026, i due nuovi consiglieri provinciali del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Si tratta di Giuseppe Norfo e Giuseppe Stuppia, chiamati a subentrare in seguito alla decadenza dei rispettivi predecessori.

 

Norfo prende il posto di Vito Milazzo, già consigliere comunale di Marsala e non rieletto alle ultime amministrative. Stuppia, invece, subentra a Walter Alagna, anch’egli decaduto dall’incarico provinciale dopo non essere stato riconfermato nel Consiglio comunale lilybetano.

 

L’ingresso dei due nuovi componenti dell’assemblea provinciale rappresenta un naturale avvicendamento istituzionale previsto dalla normativa che disciplina i Liberi Consorzi comunali siciliani. La permanenza nell’organo provinciale, infatti, è strettamente collegata al mantenimento della carica elettiva nel Comune di appartenenza.

 

La loro elezione risale all’aprile del 2025, quando il Libero Consorzio Comunale di Trapani è stato chiamato al rinnovo delle proprie cariche attraverso il sistema delle elezioni di secondo livello. Una modalità che non prevede il voto diretto dei cittadini, ma quello degli amministratori locali del territorio.

 

A esprimere la propria preferenza sono stati infatti sindaci e consiglieri comunali dei Comuni appartenenti al Libero Consorzio, mentre gli assessori sono rimasti esclusi dalla consultazione in quanto non titolari di una carica elettiva. Un sistema che attribuisce agli Enti locali il compito di scegliere i propri rappresentanti all’interno dell’organo provinciale.

 

Con l’insediamento di Norfo e Stuppia si completa così il percorso di sostituzione dei consiglieri decaduti, garantendo la piena operatività dell’assemblea del Libero Consorzio provinciale, chiamata ad affrontare le principali questioni amministrative e di programmazione del territorio trapanese.


 



Politica | 2026-06-22 18:13:00
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