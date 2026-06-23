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» Native
23/06/2026 09:30:00

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio Bellan

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan-450.jpg

Negli ultimi mesi sempre più imprenditori del Sud Italia stanno cercando informazioni sulla ZES Unica 2026, uno degli strumenti più interessanti per finanziare gli investimenti aziendali.
 

Ma come funziona davvero? Ce lo spiega il dott. Giulio Bellan.


Cos’è la ZES
La ZES (Zona Economica Speciale) è un’agevolazione pensata per le imprese del Mezzogiorno che vogliono investire in:

-nuovi macchinari

-impianti produttivi

-immobili strumentali


Quanto si può ottenere
Il beneficio principale è un credito d’imposta fino al 60% dell’investimento, in base a:

*dimensione dell’impresa

*tipologia di investimento

*localizzazione

 In pratica: un investimento da 100.000 € può generare fino a 60.000 € di beneficio fiscale.


I requisiti principali
Per accedere alla ZES è necessario:

-avere sede nel Sud Italia

-effettuare un investimento in beni strumentali

-mantenere l’attività per un periodo minimo

-essere in regola con contributi e normative
 

Perché è un’opportunità concreta
Molte aziende locali stanno utilizzando la ZES per:

*acquisto nuovi macchinari

*aumentare la produzione

*migliorare la competitività


«È una delle agevolazioni più interessanti degli ultimi anni» spiega il dott. Giulio Bellan «ma va analizzata bene per evitare errori nella richiesta.»


A chi rivolgersi in provincia di Trapani
Per verificare se il tuo investimento è finanziabile e capire quanto puoi ottenere:

Studio Bellan – Commercialista e Consulenza Aziendale del dott. Giulio Bellan, con +20 professionisti specializzati
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 23/06/2026
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