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Native
23/06/2026 16:37:00

Visure, pratiche e sicurezza sul lavoro: perché scegliere Team Service Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/visure-pratiche-e-sicurezza-sul-lavoro-perche-scegliere-team-service-trapani-450.png

In un unico sportello CAF, patronato, firma digitale, visure e sicurezza sul lavoro. Servizi per privati, professionisti e imprese: stop alle complicate procedure online.

La burocrazia resta una delle voci che tolgono più tempo alla giornata. Dichiarazioni, certificati, firme, scadenze: pratiche che spesso richiedono code, attese e passaggi tra uffici diversi. A Trapani, in via Matera 18, Team Service raccoglie in un solo punto i servizi più richiesti da cittadini e attività del territorio.

CAF e patronato per i privati
Lo sportello offre i servizi di CAF e patronato, i due canali a cui ci si rivolge per gli adempimenti fiscali e per le pratiche previdenziali e assistenziali. È il riferimento per chi deve presentare documenti, richiedere prestazioni o gestire scadenze senza muoversi tra più sedi. Firma digitale, visure, successioni, spid, disbrigo pratiche. Ma anche registrazione contratti, pratiche telematiche, catasto, previdenza.

Sicurezza sul lavoro e servizi per le imprese
L'offerta comprende anche la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e i multiservizi pensati per professionisti e imprese. Un riferimento unico per gli adempimenti amministrativi che riguardano chi gestisce un'attività.
Il filo conduttore è dichiarato dallo stesso slogan dello sportello: meno burocrazia, più tempo a disposizione.

Sede e contatti
Indirizzo: Trapani, via Matera 18
Telefono: 379 35 41 433

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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