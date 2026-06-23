Visure, pratiche e sicurezza sul lavoro: perché scegliere Team Service Trapani

23/06/2026 16:37:00

In un unico sportello CAF, patronato, firma digitale, visure e sicurezza sul lavoro. Servizi per privati, professionisti e imprese: stop alle complicate procedure online.

La burocrazia resta una delle voci che tolgono più tempo alla giornata. Dichiarazioni, certificati, firme, scadenze: pratiche che spesso richiedono code, attese e passaggi tra uffici diversi. A Trapani, in via Matera 18, Team Service raccoglie in un solo punto i servizi più richiesti da cittadini e attività del territorio.

CAF e patronato per i privati

Lo sportello offre i servizi di CAF e patronato, i due canali a cui ci si rivolge per gli adempimenti fiscali e per le pratiche previdenziali e assistenziali. È il riferimento per chi deve presentare documenti, richiedere prestazioni o gestire scadenze senza muoversi tra più sedi. Firma digitale, visure, successioni, spid, disbrigo pratiche. Ma anche registrazione contratti, pratiche telematiche, catasto, previdenza.

Sicurezza sul lavoro e servizi per le imprese

L'offerta comprende anche la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e i multiservizi pensati per professionisti e imprese. Un riferimento unico per gli adempimenti amministrativi che riguardano chi gestisce un'attività.

Il filo conduttore è dichiarato dallo stesso slogan dello sportello: meno burocrazia, più tempo a disposizione.

Sede e contatti

Indirizzo: Trapani, via Matera 18

Telefono: 379 35 41 433

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



